https://tr.sputniknews.com/20220418/taksici-ucreti-odemediklerini-iddia-ettigi-yolculari-taksiden-indirdi-seni-bicaklarim-1055648034.html

Taksici, ücreti ödemediklerini iddia ettiği yolcuları taksiden indirdi: 'Seni bıçaklarım'

Taksici, ücreti ödemediklerini iddia ettiği yolcuları taksiden indirdi: 'Seni bıçaklarım'

İstanbul’da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da “Seni bıçaklarım”... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T14:48+0300

2022-04-18T14:48+0300

2022-04-18T14:48+0300

türkiye

taksi

taksici

kavga

bıçaklama

tehdit

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İstanbul Çağlayan’da bir taksici, iddialara göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.'Seni bıçaklarım' diyerek üzerlerine yürüdüDevam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.Birbirlerinden şikayetçi olmadılarElinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220411/500-metre-icin-435-lira-alan-taksici-konustu-bize-yakismayan-bir-is-parasini-iade-edecegiz-1055464649.html

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taksi, taksici, kavga, bıçaklama, tehdit