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Taksici, ücreti ödemediklerini iddia ettiği yolcuları taksiden indirdi: 'Seni bıçaklarım'
Taksici, ücreti ödemediklerini iddia ettiği yolcuları taksiden indirdi: 'Seni bıçaklarım'
İstanbul’da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da “Seni bıçaklarım”... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T14:48+0300
2022-04-18T14:48+0300
türkiye
taksi
taksici
kavga
bıçaklama
tehdit
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İstanbul Çağlayan’da bir taksici, iddialara göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.'Seni bıçaklarım' diyerek üzerlerine yürüdüDevam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.Birbirlerinden şikayetçi olmadılarElinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220411/500-metre-icin-435-lira-alan-taksici-konustu-bize-yakismayan-bir-is-parasini-iade-edecegiz-1055464649.html
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taksi, taksici, kavga, bıçaklama, tehdit

Taksici, ücreti ödemediklerini iddia ettiği yolcuları taksiden indirdi: 'Seni bıçaklarım'

14:48 18.04.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURTaksici, ücreti ödemediklerini iddia ettiği yolcuları taksiden indirdi: 'Seni bıçaklarım'
Taksici, ücreti ödemediklerini iddia ettiği yolcuları taksiden indirdi: 'Seni bıçaklarım' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İstanbul’da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da “Seni bıçaklarım” diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte ağır küfürler ederek tehditler de savuran taksiciyi vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.
İstanbul Çağlayan’da bir taksici, iddialara göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

'Seni bıçaklarım' diyerek üzerlerine yürüdü

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
500 metre için 435 lira alan taksici konuştu: 'Bize yakışmayan bir iş, parasını iade edeceğiz' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
TÜRKİYE
500 metre için 435 lira alan taksici: 'Bize yakışmayan bir iş, parasını iade edeceğiz'
11 Nisan, 13:32
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