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Taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı
Taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyeti, Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiyi yakaladı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T09:24+0300
2022-04-18T09:24+0300
türkiye
taksi
uyuşturucu
gözaltı
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İstanbul’da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını, uyuşturucuların da bir taksi ile taşındığına yönelik bilgi aldı. Araştırma başlatan ekipler, uyuşturucuları taşıyan taksicinin M.F.K. olduğunu belirledi. Ardından operasyon başlatan ekipler, taksici M.F.K. ve uyuşturucuları teslim edeceği Ö.S.’yi gözaltına aldı. M.F.K.’nın uyuşturucuları Mahmutbey Mahallesi’ndeki bir evden aldığı belirlendi. Eve de baskın düzenlendi. M.F.K.’nın uyuşturucuları aldığı S.Ç. ve S.B. de yakalandı. Takside ve evde yapılan aramada, 2 kilo 379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri satışa hazır halde 45 gram taş kokain, ruhsatsız pompalı tüfek, 16 fişek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 730 TL ele geçirildi. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.Ç. adli kontrolle serbest kalırken, M.F.K., Ö.S. ve S.B. tutuklandı.
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taksi, uyuşturucu, gözaltı

Taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

09:24 18.04.2022
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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İstanbul Emniyeti, Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiyi yakaladı.
İstanbul’da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını, uyuşturucuların da bir taksi ile taşındığına yönelik bilgi aldı. Araştırma başlatan ekipler, uyuşturucuları taşıyan taksicinin M.F.K. olduğunu belirledi. Ardından operasyon başlatan ekipler, taksici M.F.K. ve uyuşturucuları teslim edeceği Ö.S.’yi gözaltına aldı.
M.F.K.’nın uyuşturucuları Mahmutbey Mahallesi’ndeki bir evden aldığı belirlendi. Eve de baskın düzenlendi. M.F.K.’nın uyuşturucuları aldığı S.Ç. ve S.B. de yakalandı. Takside ve evde yapılan aramada, 2 kilo 379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri satışa hazır halde 45 gram taş kokain, ruhsatsız pompalı tüfek, 16 fişek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 730 TL ele geçirildi.
Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.Ç. adli kontrolle serbest kalırken, M.F.K., Ö.S. ve S.B. tutuklandı.
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