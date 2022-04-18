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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
İstanbul'da geçen aralık ayında tartıştığı babası Emre Kınalı’yı bıçaklayarak öldüren Cansel Dilara Kınalı ağlayarak yaptığı savunmasında "Ben sadece annemi ve... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T19:25+0300
2022-04-18T19:32+0300
türkiye
mahkeme
istanbul
baba
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İstanbul Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kız mahkemeye çıkarıldı.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.Tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı, suç tarihinde uyuşturucu madde krizine girmesinin ardından eve geldiğini belirterek "Evde annemle babam vardı. Bir buçuk yıl önce ayrılmışlardı ama babam 9 yaşındaki kardeşim bizde kaldığı için eve gelmişti. Ona görünmemek istediğim için odama geçtim. Bu sırada babam odaya geldi. Aşırı alkollüydü. Kapıyı tekmeleyip açtı" ifadelerini kullandı.Babasının kendisine ağır hakaretler ettiğini iddia eden sanık Kınalı, mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurduğunu kaydederek gözyaşları eşliğinde savunmasını şu şekilde sürdürdü:"Asla ve asla öldürme amaçlı yapmadım. Öldürmeyi düşünmedim. Yaklaşık 1 ay öldüğünü idrak edemedim. Uyuşturucu madde krizinde eve geldim. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Babam alkol kullanıyordu ve geçimsiz biriydi. Benimle hep tartışırdı, şiddete dayanamıyorum. İlk küfrü de babam etti. Ben sonrasında ettim."Sanık avukatı müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini kaydetti.'Daha önce de beni darp etti'Sanığın halası Fatma Seyhan Çelebi sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.Tanık olarak dinlenen anne Betül Yıldırım ise eski eşinin alkol aldığını, kızına ağır hakaretler ettiğini belirtti.Kızının babasına "Gelme üstüme gelme" dediğini kaydeden anne Yıldırım, maktulün kızının üstüne gittiğini söyledi. Bıçakta kan görmediklerini de kaydeden Yıldırım, maktul için "Daha önce beni de darp etti. Öldürmeye kalktı. Kadın sığınma evine de gitmiştim" şeklinde konuştu. Son sözü sorulan sanık Kınalı, "Takdir sizin" dedi.Mahkeme heyeti ilk celsede davayı karara bağladı. Heyet "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan sanık Cansel Dilara Kınalı’yı önce 14 yıl hapse çarptırdı.Maktulün kızı olan sanığa yönelik sözlü tartışmayı başlatması ve odasına girerek tartışmayı devam ettirdiğini dikkate alan heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirdi.Mahkeme, pişmanlığını da göz önünde bulundurarak sanığı "Haksız tahrik altında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan iyi hal indirimiyle Kınalı’nın 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/giresunda-genc-kadin-eski-sevgilisi-tarafindan-silahla-vurularak-olduruldu-1055567037.html
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mahkeme, istanbul, baba

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

19:25 18.04.2022 (güncellendi: 19:32 18.04.2022)
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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İstanbul'da geçen aralık ayında tartıştığı babası Emre Kınalı’yı bıçaklayarak öldüren Cansel Dilara Kınalı ağlayarak yaptığı savunmasında "Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Benimle hep tartışırdı, şiddete dayanamıyorum" dedi. Mahkeme, ilk duruşmada haksız tahrik indirimiyle sanığın 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
İstanbul Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kız mahkemeye çıkarıldı.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı, suç tarihinde uyuşturucu madde krizine girmesinin ardından eve geldiğini belirterek "Evde annemle babam vardı. Bir buçuk yıl önce ayrılmışlardı ama babam 9 yaşındaki kardeşim bizde kaldığı için eve gelmişti. Ona görünmemek istediğim için odama geçtim. Bu sırada babam odaya geldi. Aşırı alkollüydü. Kapıyı tekmeleyip açtı" ifadelerini kullandı.
Babasının kendisine ağır hakaretler ettiğini iddia eden sanık Kınalı, mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurduğunu kaydederek gözyaşları eşliğinde savunmasını şu şekilde sürdürdü:
"Asla ve asla öldürme amaçlı yapmadım. Öldürmeyi düşünmedim. Yaklaşık 1 ay öldüğünü idrak edemedim. Uyuşturucu madde krizinde eve geldim. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Babam alkol kullanıyordu ve geçimsiz biriydi. Benimle hep tartışırdı, şiddete dayanamıyorum. İlk küfrü de babam etti. Ben sonrasında ettim."

Sanık avukatı müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini kaydetti.

'Daha önce de beni darp etti'

Sanığın halası Fatma Seyhan Çelebi sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen anne Betül Yıldırım ise eski eşinin alkol aldığını, kızına ağır hakaretler ettiğini belirtti.

Kızının babasına "Gelme üstüme gelme" dediğini kaydeden anne Yıldırım, maktulün kızının üstüne gittiğini söyledi. Bıçakta kan görmediklerini de kaydeden Yıldırım, maktul için "Daha önce beni de darp etti. Öldürmeye kalktı. Kadın sığınma evine de gitmiştim" şeklinde konuştu. Son sözü sorulan sanık Kınalı, "Takdir sizin" dedi.
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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Genç kadın, eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü
14 Nisan, 18:30
Mahkeme heyeti ilk celsede davayı karara bağladı. Heyet "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan sanık Cansel Dilara Kınalı’yı önce 14 yıl hapse çarptırdı.

Maktulün kızı olan sanığa yönelik sözlü tartışmayı başlatması ve odasına girerek tartışmayı devam ettirdiğini dikkate alan heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirdi.

Mahkeme, pişmanlığını da göz önünde bulundurarak sanığı "Haksız tahrik altında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan iyi hal indirimiyle Kınalı’nın 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
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