https://tr.sputniknews.com/20220418/tcmb-istanbulda-konut-fiyatlari-artisi-yuzde-1063-oldu-1055650659.html

TCMB: İstanbul'da konut fiyatları artışı yüzde 106.3 oldu

TCMB: İstanbul'da konut fiyatları artışı yüzde 106.3 oldu

TCMB verilerine göre, İstanbul'da konut fiyatları artışı yüzde 106.3 oldu. İstanbul'da yeni konutlarda fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 114.6 yükseldi... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:13+0300

2022-04-18T16:13+0300

2022-04-18T16:13+0300

ekonomi

türkiye

istanbul

konut

tcmb

zam

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, şubat ayına ait konut fiyat endeksini açıkladı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,5 artarak 317,6 olarak kayıtlara geçti.Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda ise yüzde 96,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 26,9 oldu.Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 14,9, yüzde 16,0 ve yüzde 12,7 artış görüldü.Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 106,3, Ankara'da yüzde 97,1 ve İzmir'de yüzde 90,1 yükseldi.İstanbul'da fiyat artışı yüzde yüzü aştıTCMB verilerine göre, İstanbul'da konut fiyatları artışı yüzde 106.3 oldu. İstanbul'da yeni konutlarda fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 114,6 yükseldi. İstanbul'da yeni olmayan konutlarda fiyat artışı yüzde 107,6 olarak kaydedildi.Bu rakamların ardından İstanbul'da metrekare fiyatı 13 bin 836 TL oldu.Konut fiyatlarında İstanbul'u yüzde 97,1 ile Ankara izledi. Ankara'nın ardından yüzde 90,1'lik artışla İzmir geldi. Ankara'da metrekare fiyatı 6 bin 225 TL olurken, İzmir'de ilk kez 10 bin lirayı aşarak 10 bin 61 TL'ye yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220414/prof-hepsen-konutta-fiyatlar-tirmanacak-cunku-baraj-puani-kalkti-ogrenci-sayilari-da-artacak-1055570315.html

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türkiye, istanbul, konut, tcmb, zam