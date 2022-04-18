https://tr.sputniknews.com/20220418/turkiye-otelciler-birligi-baskanindan-kopya-site-uyarisi-otelin-sayfasindan-rezervasyon-yapin-1055641230.html

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı'ndan 'kopya site' uyarısı: Otelin sayfasından rezervasyon yapın

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı'ndan 'kopya site' uyarısı: Otelin sayfasından rezervasyon yapın

"Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları" konusunda tüketicileri uyaran Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T11:45+0300

2022-04-18T11:45+0300

2022-04-18T11:48+0300

türkiye

türkiye

otel

rezervasyon

erken rezervasyon

turizm

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Ramazan Bayramı döneminde hem şehirlerde hem sahil beldelerinde turizm hareketinin hızlanacağını belirterek, "İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz" dedi.Eresin, Turizm Haftası dolayısıyla sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıla çok iyimser başladıklarını, 2021'in son çeyreğinde yüzde 70'leri bulan dolulukların bu yılın ilk 3 ayında da sürdüğünü, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş moralleri bozsa da her şeye rağmen yıl geneline ilişkin iyimser beklentilerinin devam ettiğini söyledi.Bu yıla yönelik olarak katıldıkları fuarlardan çok olumlu tepki ve talepler aldıklarını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:34.5 milyar dolarlık turizm geliri beklentisiMüberra Eresin, İstanbul, Antalya, Muğla, Kapadokya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm destinasyonlarının taleplerde öne çıktığını aktararak, "Turizm sektöründe bugün itibarıyla beklentimiz, yılın ikinci yarısıyla birlikte tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönündedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olası risklerine karşın bu sezon salgın öncesi rakamlara ulaşma konusunda umutluyuz. Şehir otellerinde yılın ikinci yarısında daha güçlü bir tablo bekliyoruz" dedi.2022'nin ikinci yarısından itibaren yıl bazında olmasa da aylık bazda 2019'un verilerini yakalama ihtimallerinin yüksek olduğunu belirten Eresin, 34,5 milyar dolarlık turizm geliri beklentisine de ulaşılabileceğini kaydetti.Eresin, salgın sürecinde seyahat edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının harcayamadıkları tasarruflarının varlığının tatil ve seyahat iştahını hızla artırdığını vurgulayarak, "Biz artık salgın sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz. 'Ama tabii her şey bizim beklediğimiz gibi gerçekleşirse' demek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 2021'den çok daha iyi bir yıl olacaktır" diye konuştu.'Bayramda İstanbul yabancı turist açısından dolu'TÜROB Başkanı Eresin, Ramazan Bayramı döneminde hem şehirlerde hem sahil beldelerinde turizm hareketinin hızlanacağını ifade ederek, "Şehirlerde pek yerli turist trafiği beklemiyoruz. Ancak şehir otelleri özellikle Orta Doğu kökenli turistler başta olmak üzere İran, İsrail, Irak, az da olsa Avrupalı ve Latin Amerikalı turist açısından yoğun olacak. Yani İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Kopya site' tuzağı"Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları" konusunda tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Eresin, dolandırıcıların, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açtığını, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağladığını, aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılması halinde bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.Tüketicilere "online siteler üzerinden tatil satın almaları sonrası otelden de rezervasyonlarının yapıldığını teyit etmelerini" tavsiye eden Eresin, "Önerdiğimiz diğer bir yöntem ise konaklama tesisine direkt rezervasyon yaptırmaktır. Birçok otel en uygun fiyatlarını kendi web sitesinde veriyor. Dolayısıyla misafirlerin istedikleri ve seçtikleri otel belliyse direkt otellerin web sayfalarından bizzat rezervasyon yaptırabilirler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220327/ehliyet-sinavi-icin-kopya-duzenegi-maskeden-kamera-ayakkabidan-wifi-kulaktan-ses-cihazi-cikti-1055074858.html

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türkiye, otel, rezervasyon, erken rezervasyon, turizm