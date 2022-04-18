https://tr.sputniknews.com/20220418/turkiyeden-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-1055657530.html
Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T20:16+0300
2022-04-18T20:16+0300
2022-04-18T20:16+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
türkiye
bakanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yakmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam’a, Müslümanlara, Kuran-ı Kerim’e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz.Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir.Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdürecektir.Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, türkiye, bakanlık
Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yakmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam’a, Müslümanlara, Kuran-ı Kerim’e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz.
Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir.
Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdürecektir.
Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz.