https://tr.sputniknews.com/20220418/turkiyeden-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-1055657530.html

Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T20:16+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

türkiye

bakanlık

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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yakmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam’a, Müslümanlara, Kuran-ı Kerim’e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz.Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir.Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdürecektir.Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

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dışişleri bakanlığı, türkiye, bakanlık