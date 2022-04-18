https://tr.sputniknews.com/20220418/ukraynali-muhalif-medvedcuk-putinle-zelenskiye-kendisini-takas-etmeleri-cagrisini-yapti-1055646125.html
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, Putin’le Zelenskiy’e kendisini takas etmeleri çağrısını yaptı
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, Putin’le Zelenskiy’e kendisini takas etmeleri çağrısını yaptı
Ukrayna’da tutuklu muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e çağrıda bulunarak Mariupol’deki... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T13:43+0300
2022-04-18T13:43+0300
2022-04-18T13:43+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
viktor medvedçuk
takas
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Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yayınlanan bir videoda Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'ye çağrı yaptı.Medvedçuk, videoda, "Ben Viktor Vladimiroviç Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e çağrıda bulunuyorum: Beni, Mariupol’u savunanlar ve burada bulunup insani koridorlar üstünden güvenli çıkış imkanı olmayan kent sakinleri ile takas etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.Medvedçuk, Ukrayna’da sık sık ‘Rusya yanlısı’ olarak tanımlanan bir isim ve Rusya liderliği ile yakınlığı olduğu söyleniyor.Ukraynalı siyasetçi, geçen yıl 'vatana ihanet suçlamasıyla' ev hapsine mahkum edilmiş, bu şubat sonunda da kaçmıştı. Medvedevçuk, daha sonra geçen hafta Ukrayna kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ukrayna tarafı, yakalanmasından beri Medvedçuk’un rusya ile takas ihtimalini gündeme getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220416/kievde-tutuklu-ukraynali-muhalif-nedvedcukun-esi-putinden-yardim-istedi-1055615485.html
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Ukraynalı muhalif Medvedçuk, Putin’le Zelenskiy’e kendisini takas etmeleri çağrısını yaptı
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Ukrayna’da tutuklu muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e çağrıda bulunarak Mariupol’deki savaş esirleri ile takas edilmek istedi.
Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yayınlanan bir videoda Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'ye çağrı yaptı.
Medvedçuk, videoda, "Ben Viktor Vladimiroviç Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e çağrıda bulunuyorum: Beni, Mariupol’u savunanlar ve burada bulunup insani koridorlar üstünden güvenli çıkış imkanı olmayan kent sakinleri ile takas etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Medvedçuk, Ukrayna’da sık sık ‘Rusya yanlısı’ olarak tanımlanan bir isim ve Rusya liderliği ile yakınlığı olduğu söyleniyor.
Ukraynalı siyasetçi, geçen yıl 'vatana ihanet suçlamasıyla' ev hapsine mahkum edilmiş, bu şubat sonunda da kaçmıştı. Medvedevçuk, daha sonra geçen hafta Ukrayna kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ukrayna tarafı, yakalanmasından beri Medvedçuk’un rusya ile takas ihtimalini gündeme getiriyor.