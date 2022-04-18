https://tr.sputniknews.com/20220418/wsj-yemen-cumhurbaskani-riyadin-baskisi-nedeniyle-istifa-etti-1055635573.html

WSJ: Yemen cumhurbaşkanı Riyad'ın baskısı nedeniyle istifa etti

WSJ: Yemen cumhurbaşkanı Riyad'ın baskısı nedeniyle istifa etti

The Wall Street Journal'ın haberine göre Yemen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın baskısı altında istifa etti ve şu anda ev hapsinde... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T05:09+0300

2022-04-18T05:09+0300

2022-04-18T05:15+0300

abdurabbu mansur hadi

dünya

yemen

suudi arabistan

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Wall Street Journal gazetesi Suudi ve Yemenli yetkililere atıfta bulunarak, Suudi yetkililerin Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi istifa etmeye ve yetkilerini Başkanlık Konseyi'ne devretmeye zorladığını iddia etti. Gazetenin haberinde, Suudi yetkililerin Hadi'ye istifa etmesi için baskı yaptığını ve iddia edilen yolsuzluk faaliyetlerine ilişkin kanıtları yayınlamakla tehdit ettiği belirtildi. Bir Suudi yetkili, eski Yemen cumhurbaşkanının "Riyad'daki evinde neredeyse ev hapsinde tutulduğunu" söyledi. Başka bir Suudi yetkili birkaç Yemenli politikacının yetkililerin izniyle Hadi'yi ziyaret etmesine izin verildiğini ifade etti.Söz konusu iddialar bazı yetkililer tarafından ise yalanlandı.

yemen

suudi arabistan

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abdurabbu mansur hadi, yemen, suudi arabistan