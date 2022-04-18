https://tr.sputniknews.com/20220418/wsj-yemen-cumhurbaskani-riyadin-baskisi-nedeniyle-istifa-etti-1055635573.html
WSJ: Yemen cumhurbaşkanı Riyad'ın baskısı nedeniyle istifa etti
WSJ: Yemen cumhurbaşkanı Riyad'ın baskısı nedeniyle istifa etti
The Wall Street Journal'ın haberine göre Yemen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın baskısı altında istifa etti ve şu anda ev hapsinde... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T05:09+0300
2022-04-18T05:09+0300
2022-04-18T05:15+0300
abdurabbu mansur hadi
dünya
yemen
suudi arabistan
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Wall Street Journal gazetesi Suudi ve Yemenli yetkililere atıfta bulunarak, Suudi yetkililerin Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi istifa etmeye ve yetkilerini Başkanlık Konseyi'ne devretmeye zorladığını iddia etti. Gazetenin haberinde, Suudi yetkililerin Hadi'ye istifa etmesi için baskı yaptığını ve iddia edilen yolsuzluk faaliyetlerine ilişkin kanıtları yayınlamakla tehdit ettiği belirtildi. Bir Suudi yetkili, eski Yemen cumhurbaşkanının "Riyad'daki evinde neredeyse ev hapsinde tutulduğunu" söyledi. Başka bir Suudi yetkili birkaç Yemenli politikacının yetkililerin izniyle Hadi'yi ziyaret etmesine izin verildiğini ifade etti.Söz konusu iddialar bazı yetkililer tarafından ise yalanlandı.
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abdurabbu mansur hadi, yemen, suudi arabistan
WSJ: Yemen cumhurbaşkanı Riyad'ın baskısı nedeniyle istifa etti
05:09 18.04.2022 (güncellendi: 05:15 18.04.2022) Abone ol
The Wall Street Journal'ın haberine göre Yemen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın baskısı altında istifa etti ve şu anda ev hapsinde tutuluyor.
Wall Street Journal gazetesi Suudi ve Yemenli yetkililere atıfta bulunarak, Suudi yetkililerin Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi istifa etmeye ve yetkilerini Başkanlık Konseyi'ne devretmeye zorladığını iddia etti.
Gazetenin haberinde, Suudi yetkililerin Hadi'ye istifa etmesi için baskı yaptığını ve iddia edilen yolsuzluk faaliyetlerine ilişkin kanıtları yayınlamakla tehdit ettiği belirtildi.
Bir Suudi yetkili, eski Yemen cumhurbaşkanının "Riyad'daki evinde neredeyse ev hapsinde tutulduğunu" söyledi. Başka bir Suudi yetkili birkaç Yemenli politikacının yetkililerin izniyle Hadi'yi ziyaret etmesine izin verildiğini ifade etti.
Söz konusu iddialar bazı yetkililer tarafından ise yalanlandı.