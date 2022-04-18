https://tr.sputniknews.com/20220418/yazar-alganer-yaslilik-verimli-bir-topraga-donusmediyse-manevi-anlamda-cok-aci-verici-olabilir-1055650010.html
Yazar Alganer: Yaşlılık verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir
Yazar Alganer: Yaşlılık verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir
Yazar Alganer, “Yaşlılık aslında istemediğimiz, her yaşta ne kadar yaşlı olduğumuzu düşünüp geçmiş yaşımıza özendiğimiz, özlediğimiz bir durumdur. Yaşlılık... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:43+0300
2022-04-18T15:43+0300
2022-04-18T15:50+0300
görüş
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yazar
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Yazar Müjde Alganer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Hikâyelerinde genelde ironik, mizahi modern yaşam izlekleri bulunan Alganer, “Önceki romanım Ziziro’yu daha kısa sürede yazdım fakat son romanım Hakikatler Kulübü dört yılda tamamlandı. Son romanımda bir yandan kendi tanıklıklarımdan dem vururken; bir yandan da bunu kurguya çevirmenin olasılıklarını aradım hep. O olasılıkları ararken de karakterler yarattım ve o karakterlerle kendimin dışına çıkmaya çalıştım” dedi.Deneysel yazmayı tercih eden Alganer, Kıbrıs Türkçesinde Ağustos Böceği anlamına gelen Ziziro adlı romanında matematik öğretmeni kahramanı üzerinden matematik terimlerini romanında benzetmeler yaparken kullandı.Deneysel yazın çabası yoğunlukla hissedilen Ziziro’ya göre, dili daha sade olan ve üç değişik anlatıcı türünün kullanıldığı son romanı Hakikatler Kulübü ise iki kadının hayat hikâyeleri üzerinden acının farklı yüzlerini ve acı karşısında yaşamın gerçek anlamının sorgulanışını irdeliyor ve otobiyografik öğeler içeriyor.“Gençliğimizi hatırlarız fakat yaşlılığımızı hayal etmek istemeyiz” diyen Alganer şöyle sürdürdü:
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
kitap, yazar
Yazar Alganer: Yaşlılık verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir
15:43 18.04.2022 (güncellendi: 15:50 18.04.2022) Abone ol
Yazar Alganer, “Yaşlılık aslında istemediğimiz, her yaşta ne kadar yaşlı olduğumuzu düşünüp geçmiş yaşımıza özendiğimiz, özlediğimiz bir durumdur. Yaşlılık, verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir” dedi.
Yazar Müjde Alganer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Hikâyelerinde genelde ironik, mizahi modern yaşam izlekleri bulunan Alganer, “Önceki romanım Ziziro’yu daha kısa sürede yazdım fakat son romanım Hakikatler Kulübü dört yılda tamamlandı. Son romanımda bir yandan kendi tanıklıklarımdan dem vururken; bir yandan da bunu kurguya çevirmenin olasılıklarını aradım hep. O olasılıkları ararken de karakterler yarattım ve o karakterlerle kendimin dışına çıkmaya çalıştım” dedi.
Deneysel yazmayı tercih eden Alganer, Kıbrıs Türkçesinde Ağustos Böceği anlamına gelen Ziziro adlı romanında matematik öğretmeni kahramanı üzerinden matematik terimlerini romanında benzetmeler yaparken kullandı.
Deneysel yazın çabası yoğunlukla hissedilen Ziziro’ya göre, dili daha sade olan ve üç değişik anlatıcı türünün kullanıldığı son romanı Hakikatler Kulübü ise iki kadının hayat hikâyeleri üzerinden acının farklı yüzlerini ve acı karşısında yaşamın gerçek anlamının sorgulanışını irdeliyor ve otobiyografik öğeler içeriyor.
“Gençliğimizi hatırlarız fakat yaşlılığımızı hayal etmek istemeyiz” diyen Alganer şöyle sürdürdü:
“Gençliğimizde hayal edemediklerimizi de hayal gücümüzle doldururuz. Gerçek dışılık da bizim için mümkündür. Ama yaşlılık aslında istemediğimiz, her yaşta ne kadar yaşlı olduğumuzu düşünüp geçmiş yaşımıza özendiğimiz, özlediğimiz bir durumdur. Yaşlılık, verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir.”