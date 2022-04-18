Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20220418/yazar-alganer-yaslilik-verimli-bir-topraga-donusmediyse-manevi-anlamda-cok-aci-verici-olabilir-1055650010.html
Yazar Alganer: Yaşlılık verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir
Yazar Alganer: Yaşlılık verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir
Yazar Alganer, “Yaşlılık aslında istemediğimiz, her yaşta ne kadar yaşlı olduğumuzu düşünüp geçmiş yaşımıza özendiğimiz, özlediğimiz bir durumdur. Yaşlılık... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:43+0300
2022-04-18T15:50+0300
görüş
kitap
yazar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055649708_0:54:1383:831_1920x0_80_0_0_29f61a360040f461c99f30c63d419cfb.jpg
Yazar Müjde Alganer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Hikâyelerinde genelde ironik, mizahi modern yaşam izlekleri bulunan Alganer, “Önceki romanım Ziziro’yu daha kısa sürede yazdım fakat son romanım Hakikatler Kulübü dört yılda tamamlandı. Son romanımda bir yandan kendi tanıklıklarımdan dem vururken; bir yandan da bunu kurguya çevirmenin olasılıklarını aradım hep. O olasılıkları ararken de karakterler yarattım ve o karakterlerle kendimin dışına çıkmaya çalıştım” dedi.Deneysel yazmayı tercih eden Alganer, Kıbrıs Türkçesinde Ağustos Böceği anlamına gelen Ziziro adlı romanında matematik öğretmeni kahramanı üzerinden matematik terimlerini romanında benzetmeler yaparken kullandı.Deneysel yazın çabası yoğunlukla hissedilen Ziziro’ya göre, dili daha sade olan ve üç değişik anlatıcı türünün kullanıldığı son romanı Hakikatler Kulübü ise iki kadının hayat hikâyeleri üzerinden acının farklı yüzlerini ve acı karşısında yaşamın gerçek anlamının sorgulanışını irdeliyor ve otobiyografik öğeler içeriyor.“Gençliğimizi hatırlarız fakat yaşlılığımızı hayal etmek istemeyiz” diyen Alganer şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055649708_0:0:1141:856_1920x0_80_0_0_8f5970a88710b6e24e1fda121ec365ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kitap, yazar

Yazar Alganer: Yaşlılık verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir

15:43 18.04.2022 (güncellendi: 15:50 18.04.2022)
© SputnikMüjde Alganer
Müjde Alganer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Yazar Alganer, “Yaşlılık aslında istemediğimiz, her yaşta ne kadar yaşlı olduğumuzu düşünüp geçmiş yaşımıza özendiğimiz, özlediğimiz bir durumdur. Yaşlılık, verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir” dedi.
Yazar Müjde Alganer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Hikâyelerinde genelde ironik, mizahi modern yaşam izlekleri bulunan Alganer, “Önceki romanım Ziziro’yu daha kısa sürede yazdım fakat son romanım Hakikatler Kulübü dört yılda tamamlandı. Son romanımda bir yandan kendi tanıklıklarımdan dem vururken; bir yandan da bunu kurguya çevirmenin olasılıklarını aradım hep. O olasılıkları ararken de karakterler yarattım ve o karakterlerle kendimin dışına çıkmaya çalıştım” dedi.
Deneysel yazmayı tercih eden Alganer, Kıbrıs Türkçesinde Ağustos Böceği anlamına gelen Ziziro adlı romanında matematik öğretmeni kahramanı üzerinden matematik terimlerini romanında benzetmeler yaparken kullandı.
Deneysel yazın çabası yoğunlukla hissedilen Ziziro’ya göre, dili daha sade olan ve üç değişik anlatıcı türünün kullanıldığı son romanı Hakikatler Kulübü ise iki kadının hayat hikâyeleri üzerinden acının farklı yüzlerini ve acı karşısında yaşamın gerçek anlamının sorgulanışını irdeliyor ve otobiyografik öğeler içeriyor.
“Gençliğimizi hatırlarız fakat yaşlılığımızı hayal etmek istemeyiz” diyen Alganer şöyle sürdürdü:
“Gençliğimizde hayal edemediklerimizi de hayal gücümüzle doldururuz. Gerçek dışılık da bizim için mümkündür. Ama yaşlılık aslında istemediğimiz, her yaşta ne kadar yaşlı olduğumuzu düşünüp geçmiş yaşımıza özendiğimiz, özlediğimiz bir durumdur. Yaşlılık, verimli bir toprağa dönüşmediyse manevi anlamda çok acı verici olabilir.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала