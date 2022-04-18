https://tr.sputniknews.com/20220418/yht-seferlerine-4-ayda-3uncu-zam-1055644195.html
YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam
YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 15 daha zam yaptı... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T13:01+0300
2022-04-18T13:01+0300
2022-04-18T13:01+0300
türkiye
yüksek hızlı tren (yht)
zam
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Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu. Söz konusu bilet, Mart aynıda 118,50 TL'den 130,50 TL'ye yükselmişti. YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı
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yüksek hızlı tren (yht), zam
YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 15 daha zam yaptı. Yapılan zamla birlikte bu yıl YHT'ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.
Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.
Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu. Söz konusu bilet, Mart aynıda 118,50 TL'den 130,50 TL'ye yükselmişti.
YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı