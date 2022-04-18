Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220418/yht-seferlerine-4-ayda-3uncu-zam-1055644195.html
YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam
YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 15 daha zam yaptı... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T13:01+0300
2022-04-18T13:01+0300
türkiye
yüksek hızlı tren (yht)
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/38/1041403824_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_a5a38ef96fc7a7988d3047e36e06fa90.jpg
Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu. Söz konusu bilet, Mart aynıda 118,50 TL'den 130,50 TL'ye yükselmişti. YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/38/1041403824_48:0:952:678_1920x0_80_0_0_bdbc90c43751ac3c8242c6b6493c352a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yüksek hızlı tren (yht), zam

YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam

13:01 18.04.2022
© AAYüksek Hızlı Tren, YHT
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 15 daha zam yaptı. Yapılan zamla birlikte bu yıl YHT'ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.
Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.
Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu. Söz konusu bilet, Mart aynıda 118,50 TL'den 130,50 TL'ye yükselmişti.
YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала