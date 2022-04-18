https://tr.sputniknews.com/20220418/yht-seferlerine-4-ayda-3uncu-zam-1055644195.html

YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam

YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 15 daha zam yaptı... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T13:01+0300

2022-04-18T13:01+0300

2022-04-18T13:01+0300

türkiye

yüksek hızlı tren (yht)

zam

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Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu. Söz konusu bilet, Mart aynıda 118,50 TL'den 130,50 TL'ye yükselmişti. YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı

türkiye

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yüksek hızlı tren (yht), zam