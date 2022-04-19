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ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı
ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 90 ülkeyi koronavirüs nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesinden çıkardı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısı seviyesini dörtten üçe düşürdü.Aşısız ABD'lilerin, üçüncü seviyede bulunan ülkelere seyahat etmesi önerilmiyor.Bu kategorideki ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de var.Dördüncü seviye ise vaka sayısının yüksek olduğu ya da hızla yükseldiği ülkelere uygulanıyor. CDC bu ülkelere seyahat edilmemesini öneriyor.
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abd, koronavirüs, türkiye

ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

06:30 19.04.2022
© REUTERS / Brian SnyderABD - havaalanı - yolcu
ABD - havaalanı - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 90 ülkeyi koronavirüs nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesinden çıkardı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısı seviyesini dörtten üçe düşürdü.
Aşısız ABD'lilerin, üçüncü seviyede bulunan ülkelere seyahat etmesi önerilmiyor.

Bu kategorideki ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de var.

Dördüncü seviye ise vaka sayısının yüksek olduğu ya da hızla yükseldiği ülkelere uygulanıyor. CDC bu ülkelere seyahat edilmemesini öneriyor.
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