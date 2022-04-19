https://tr.sputniknews.com/20220419/abd-turkiye-dahil-90-ulkeye-seyahat-uyarisini-kaldirdi-1055663999.html
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı
ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 90 ülkeyi koronavirüs nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesinden çıkardı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T06:30+0300
2022-04-19T06:30+0300
2022-04-19T06:30+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
türkiye
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısı seviyesini dörtten üçe düşürdü.Aşısız ABD'lilerin, üçüncü seviyede bulunan ülkelere seyahat etmesi önerilmiyor.Bu kategorideki ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de var.Dördüncü seviye ise vaka sayısının yüksek olduğu ya da hızla yükseldiği ülkelere uygulanıyor. CDC bu ülkelere seyahat edilmemesini öneriyor.
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abd, koronavirüs, türkiye
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı
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ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 90 ülkeyi koronavirüs nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesinden çıkardı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısı seviyesini dörtten üçe düşürdü.
Aşısız ABD'lilerin, üçüncü seviyede bulunan ülkelere seyahat etmesi önerilmiyor.
Bu kategorideki ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de var.
Dördüncü seviye ise vaka sayısının yüksek olduğu ya da hızla yükseldiği ülkelere uygulanıyor. CDC bu ülkelere seyahat edilmemesini öneriyor.