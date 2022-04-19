https://tr.sputniknews.com/20220419/abd-turkiye-dahil-90-ulkeye-seyahat-uyarisini-kaldirdi-1055663999.html

ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 90 ülkeyi koronavirüs nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesinden çıkardı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T06:30+0300

2022-04-19T06:30+0300

2022-04-19T06:30+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052370515_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5e4e426cfb0193534d038dc604642628.jpg

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısı seviyesini dörtten üçe düşürdü.Aşısız ABD'lilerin, üçüncü seviyede bulunan ülkelere seyahat etmesi önerilmiyor.Bu kategorideki ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de var.Dördüncü seviye ise vaka sayısının yüksek olduğu ya da hızla yükseldiği ülkelere uygulanıyor. CDC bu ülkelere seyahat edilmemesini öneriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, koronavirüs, türkiye