https://tr.sputniknews.com/20220419/abd-ve-avrupada-cocuklar-arasinda-gizemli-hepatit-vakalari-artiyor-1055677775.html

ABD ve Avrupa'da çocuklar arasında 'gizemli hepatit' vakaları artıyor

ABD ve Avrupa'da çocuklar arasında 'gizemli hepatit' vakaları artıyor

İlk kez İngiltere'de çocuklarda görülen 'gizemli hepatit' vakaları, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de yayılıyor. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T14:57+0300

2022-04-19T14:57+0300

2022-04-19T14:57+0300

yaşam

çocuk

hepatit b

salgın

ingiltere

avrupa

vaka

abd

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yaptığı açıklamada Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da hepatit vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, kaç vakanın tespit edidiği belirtilmedi.Bununa birlikte ABD'de ise Alabama'da 1 ila 6 yaş arası çocuklarda 9 akut hepatit vakası tespit edildiği kaydedildi.Imperial College London'dan bulaşıcı hastalıklar profesörü Graham Cooke, "Bir dizi viral enfeksiyondan sonra çocuklarda hafif hepatit çok yaygındır, ancak şu anda görülenler oldukça farklı" dedi.İngiltere'de görülen vakalar, karaciğer nakline ihtiyaç duyulacak düzeydeydi. ECDC, hastalığın kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini vurguladı.Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de şimdiye kadar 74 kişide tespit edilen 'gizemli hepatit' vakalarının artış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, İngiltere'de son bir aydır hepatit vakalarında artış eğilimi gözlemlendiği kaydedilerek, "Nedeni bulunmadan daha fazla vakanın tespit edilme ihtimali çok yüksek" denilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220416/dunya-saglik-orgutu-ingilterede-nedeni-belirsiz-74-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055601588.html

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çocuk, hepatit b, salgın, ingiltere, avrupa, vaka, abd