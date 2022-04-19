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ABD ve Avrupa'da çocuklar arasında 'gizemli hepatit' vakaları artıyor
ABD ve Avrupa'da çocuklar arasında 'gizemli hepatit' vakaları artıyor
İlk kez İngiltere'de çocuklarda görülen 'gizemli hepatit' vakaları, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de yayılıyor. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T14:57+0300
2022-04-19T14:57+0300
yaşam
çocuk
hepatit b
salgın
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yaptığı açıklamada Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da hepatit vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, kaç vakanın tespit edidiği belirtilmedi.Bununa birlikte ABD'de ise Alabama'da 1 ila 6 yaş arası çocuklarda 9 akut hepatit vakası tespit edildiği kaydedildi.Imperial College London'dan bulaşıcı hastalıklar profesörü Graham Cooke, "Bir dizi viral enfeksiyondan sonra çocuklarda hafif hepatit çok yaygındır, ancak şu anda görülenler oldukça farklı" dedi.İngiltere'de görülen vakalar, karaciğer nakline ihtiyaç duyulacak düzeydeydi. ECDC, hastalığın kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini vurguladı.Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de şimdiye kadar 74 kişide tespit edilen 'gizemli hepatit' vakalarının artış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, İngiltere'de son bir aydır hepatit vakalarında artış eğilimi gözlemlendiği kaydedilerek, "Nedeni bulunmadan daha fazla vakanın tespit edilme ihtimali çok yüksek" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220416/dunya-saglik-orgutu-ingilterede-nedeni-belirsiz-74-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055601588.html
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çocuk, hepatit b, salgın, ingiltere, avrupa, vaka, abd

ABD ve Avrupa'da çocuklar arasında 'gizemli hepatit' vakaları artıyor

14:57 19.04.2022
© DHAÇocuklarda soğuk algınlığı
Çocuklarda soğuk algınlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© DHA
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İlk kez İngiltere'de çocuklarda görülen 'gizemli hepatit' vakaları, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de yayılıyor.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yaptığı açıklamada Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da hepatit vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, kaç vakanın tespit edidiği belirtilmedi.
Bununa birlikte ABD'de ise Alabama'da 1 ila 6 yaş arası çocuklarda 9 akut hepatit vakası tespit edildiği kaydedildi.
Imperial College London'dan bulaşıcı hastalıklar profesörü Graham Cooke, "Bir dizi viral enfeksiyondan sonra çocuklarda hafif hepatit çok yaygındır, ancak şu anda görülenler oldukça farklı" dedi.
İngiltere'de görülen vakalar, karaciğer nakline ihtiyaç duyulacak düzeydeydi. ECDC, hastalığın kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini vurguladı.
Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de şimdiye kadar 74 kişide tespit edilen 'gizemli hepatit' vakalarının artış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, İngiltere'de son bir aydır hepatit vakalarında artış eğilimi gözlemlendiği kaydedilerek, "Nedeni bulunmadan daha fazla vakanın tespit edilme ihtimali çok yüksek" denilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
16 Nisan, 03:10
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