https://tr.sputniknews.com/20220419/ali-haydar-firat-muhalefetin-6li-masasi-onemli-ama-zaman-kaybettiriyor-1055674896.html

Ali Haydar Fırat: Muhalefetin 6'lı masası önemli ama zaman kaybettiriyor

Ali Haydar Fırat: Muhalefetin 6'lı masası önemli ama zaman kaybettiriyor

Dr. Fırat, “Muhalefetin kurduğu 6’lı masa önemli ama zaman kaybettiriyor, kaybettirdiği zaman da umutsuzluk ve karamsarlık daha da büyüyor. Muhalefet, eğer şu... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T13:51+0300

2022-04-19T13:51+0300

2022-04-19T13:55+0300

görüş

muhalefet

ali haydar fırat

seçim

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Siyasi iletişimci Dr. Ali Haydar Fırat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk oldu.İşte Dr. Fırat’ın açıklamalarından satırbaşları:“Muhalefetin biraz daha hareketlenmesi gerekiyor eleştirilerine katılıyorum çünkü muhalefetin görevi iktidarın seçim kararı almasını beklemek değildir. Muhalefet, eğer şu koşullarda iktidarı seçim kararı almaya zorlayamıyorsa ya da seçime götüremiyorsa iktidar olma şansı da düşüktür. Şu koşullarda dememin sebebi ekonomik, siyasal, göç meselesi, diplomatik başarısızlıklar gibi konularda yıkım var. Bu yıkımın yarattığı bir kayıp ve bununla beraberinde de umutsuzluk ve karamsarlık var. Muhalefet olarak çözüm tablosunu önüne koymuş olması gerekiyor. Rize Fındıklı’ya gittim ve ve bana herkes ‘adayın kim olacağını, ne zaman açıklanacağını ve seçimin ne zaman olacağını’ soruyor. İnsanlar somut sonuç görmek istiyorlar yani vatandaş, ‘beni kim yönetecek’ diyor. Bu mesele çok önemlidir. Muhalefetin kurduğu 6’lı masa önemli ama zaman kaybettiriyor, kaybettirdiği zaman da umutsuzluk ve karamsarlık daha da büyüyor.‘Benim önerim...’Benim önerim, 6’lı masa bir an önce ortak bir cumhurbaşkanı adayı, ortak bir program ve ortak bir kadro. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, hangi bakanlar ne şekilde yönetecekler. Bu ekonominin nasıl düze çıkacağını halk bilmek istiyor. Sanayi, tarım, hayvancılık bu alanlarda olumlu gelişmeler nasıl yaşanacak. Emekçi vatandaşlar yeniden nasıl hayal kurabilecekler. Ev almak yada çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme gibi süreçleri kendi kafasında netleştirebilecek şekilde vatandaşlara anlatılabiliyor olması lazım. Bunları anlatmadığınız zaman vatandaşlar muhalefetin için, ‘muhalefette bir şey yok’ diyor. O zaman da karamsarlık ve umutsuzluk başlıyor. Türkiye, tarihinin en olağandışı koşullarını yaşıyor. İktidar, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalayım anlayışıyla karşı karşıya olduğumuz bir iktidar modeli var karşımızda. Ülkenin sınırları kevgire dönmüş durumda. Öyle bir göç almışsınız ki bunu kaldırabilecek ne ekonomi politikanız var ne de siyasi bir kapasiteniz var.”

https://tr.sputniknews.com/20220415/inceden-6-muhalefet-partisi-ittifakina-bir-adaylari-yok-altin-gunu-olarak-devam-ediyorlar-1055588686.html

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2022

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muhalefet, ali haydar fırat, seçim