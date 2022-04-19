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https://tr.sputniknews.com/20220419/aliyev-ermenistanla-normallesme-surecindeki-donum-noktasini-acikladi-1055687590.html
Aliyev, Ermenistan'la normalleşme sürecindeki dönüm noktasını açıkladı
Aliyev, Ermenistan'la normalleşme sürecindeki dönüm noktasını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün sunduğu 5 şartın Erivan tarafından kabul edilmesinin ilişkilerin normalleştirilmesi açısından dönüm noktası... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T19:24+0300
2022-04-19T19:25+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
ilham aliyev
nikol paşinyan
charles michel
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AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar'la görüşmesinde konuşan Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın normalleşme süreci ve Azerbaycan'ın öne sürdüğü 5 şartla ilgili olumlu açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak "Bu gerçekten süreçte başka bir dönüm noktası. Şimdi her iki tarafın bu resmi açıklamalarından sonra biz ciddi olduğumuzu kanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı.AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda 6 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Aliyev, Brüksel görüşmesinin barış müzakereleri için başlangıç olduğunu, bu toplantıda barış anlaşması için çalışma grubu ile sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağlandığını hatırlattı. Ermenistan'la barış anlaşması için müzakerelere hazır olduklarını vurgulayarak ilerleme sağlanması için tarafların mutabakatlara bağlı kalmasının önem arz ettiğini ifade etti.'Ermenistan'ın coğrafi koordinatları vermemesi kara ve demir yolunun inşasını geciktirebilir'Ermenistan tarafının açıklığa kavuşturması gereken konulardan birinin Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki kara ve demir yolları konusu olduğunu belirten Aliyev, "Biz demir yolunun Azerbaycan kısmındaki 100 kilometrelik bölümünün 60 kilometresini inşa ettik ve önümüzdeki yıl inşaatı tamamlayacağız. Ancak ne yazık ki Ermenistan henüz fizibilite çalışmasına bile başlamadı. Bu sürecin gecikebileceğini gösteriyor" dedi.Aliyev, büyük bölümünü tamamladıkları kara yolunu 2023 sonunda Ermenistan sınırına ulaştıracaklarını ifade ederek "Maalesef, Ermenistan Başbakanı Brüksel'deki görüşmede coğrafi koordinatları belirtmedi. Bu konuyu 4 Şubat'taki video konferansta da gündeme getirdim ancak yanıt alamadım. 6 Nisan'da yine yolun coğrafi koordinatlarını sordum ama cevap gelmedi. Umarım yakında alırız" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220403/diplomatik-iliskilerin-yildonumunu-nedeniyle-putinden-ermenistan-liderlerine-kutlama-1055277324.html
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azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan, charles michel

Aliyev, Ermenistan'la normalleşme sürecindeki dönüm noktasını açıkladı

19:24 19.04.2022 (güncellendi: 19:25 19.04.2022)
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün sunduğu 5 şartın Erivan tarafından kabul edilmesinin ilişkilerin normalleştirilmesi açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.
AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar'la görüşmesinde konuşan Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın normalleşme süreci ve Azerbaycan'ın öne sürdüğü 5 şartla ilgili olumlu açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak "Bu gerçekten süreçte başka bir dönüm noktası. Şimdi her iki tarafın bu resmi açıklamalarından sonra biz ciddi olduğumuzu kanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda 6 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Aliyev, Brüksel görüşmesinin barış müzakereleri için başlangıç olduğunu, bu toplantıda barış anlaşması için çalışma grubu ile sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağlandığını hatırlattı. Ermenistan'la barış anlaşması için müzakerelere hazır olduklarını vurgulayarak ilerleme sağlanması için tarafların mutabakatlara bağlı kalmasının önem arz ettiğini ifade etti.

'Ermenistan'ın coğrafi koordinatları vermemesi kara ve demir yolunun inşasını geciktirebilir'

Ermenistan tarafının açıklığa kavuşturması gereken konulardan birinin Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki kara ve demir yolları konusu olduğunu belirten Aliyev, "Biz demir yolunun Azerbaycan kısmındaki 100 kilometrelik bölümünün 60 kilometresini inşa ettik ve önümüzdeki yıl inşaatı tamamlayacağız. Ancak ne yazık ki Ermenistan henüz fizibilite çalışmasına bile başlamadı. Bu sürecin gecikebileceğini gösteriyor" dedi.

Aliyev, büyük bölümünü tamamladıkları kara yolunu 2023 sonunda Ermenistan sınırına ulaştıracaklarını ifade ederek "Maalesef, Ermenistan Başbakanı Brüksel'deki görüşmede coğrafi koordinatları belirtmedi. Bu konuyu 4 Şubat'taki video konferansta da gündeme getirdim ancak yanıt alamadım. 6 Nisan'da yine yolun coğrafi koordinatlarını sordum ama cevap gelmedi. Umarım yakında alırız" diye konuştu.
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