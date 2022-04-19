https://tr.sputniknews.com/20220419/ankete-gore-ruslarin-yuzde-88i-ukraynali-nazileri-tehdit-olarak-goruyor-1055685619.html
Ankete göre Rusların yüzde 88’i, Ukraynalı Nazileri tehdit olarak görüyor
Ankete göre Rusların yüzde 88’i, Ukraynalı Nazileri tehdit olarak görüyor
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusya’da vatandaşların yüzde 88’i, Ukrayna’da faaliyet gösteren Nazi örgütlerini Rusya için tehdit... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T17:52+0300
2022-04-19T17:52+0300
2022-04-19T17:50+0300
ukrayna krizi
vtsiom
mihail mamonov
rusya
nazi
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VTSIOM Siyasi Analiz Uygulama Başkanı Mihail Mamonov, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün ‘Denazifikasyon: tarihçesi, araçları, beklentileri’ konulu toplantı sırasında, gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Rus vatandaşlarının yüzde 88’inin Ukrayna’daki Nazi örgütlerinin Rusya için tehdit olduğu görüşüne katıldığını söyledi.Bu görüşün, her yaş ve sosyal grubundan vatandaşlar arasında hakim olduğunun önemli olduğunu dile getiren Mamonov, insanların sorunun derinliğinin farkında olduğunu belirterek, “Bu mesele sadece siyasi değil, kişisel içerikli. Araştırmaya katılanların yüzde 70’i, Kiev’in Nazi örgütlerine destek verdiğini belirtti” ifadesini kullandı.Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vladimir Şapovalov, Nazizm’in insanı öldürmeye ve ulusu yok etmeye odaklı olduğunu belirterek, “Bu ideolojilerin taşıyıcıları sadece Nazi Almanyası değildi, hemen hemen tüm Doğu Avrupa, Batı Avrupa ülkeleriydi. Aslında tüm Avrupa ülkelerinde Nazizm taraftarları vardı” dedi.Demokrasi Araştırmaları Vakfı Direktörü Maksim Grigoryev, 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Nazi suçlusu Alman ve Ukraynalıların ABD’de sığınma bulunduğunu veya ABD tarafından diğer ülkelerde sığınakla temin edildiğini söyledi. Grigoryev, Bandera yandaşlarının edebiyat, kütüphaneler, manifestolar oluşturduğunu belirterek, “Sonra tüm yazdıkları, 1990’lı yıllarda Ukrayna’da yayınlanmaya başlandı” diye kaydetti.
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vtsiom, mihail mamonov, rusya, nazi
Ankete göre Rusların yüzde 88’i, Ukraynalı Nazileri tehdit olarak görüyor
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Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusya’da vatandaşların yüzde 88’i, Ukrayna’da faaliyet gösteren Nazi örgütlerini Rusya için tehdit olarak görüyor.
VTSIOM Siyasi Analiz Uygulama Başkanı Mihail Mamonov, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün ‘Denazifikasyon: tarihçesi, araçları, beklentileri’ konulu toplantı sırasında, gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Rus vatandaşlarının yüzde 88’inin Ukrayna’daki Nazi örgütlerinin Rusya için tehdit olduğu görüşüne katıldığını söyledi.
Bu görüşün, her yaş ve sosyal grubundan vatandaşlar arasında hakim olduğunun önemli olduğunu dile getiren Mamonov, insanların sorunun derinliğinin farkında olduğunu belirterek, “Bu mesele sadece siyasi değil, kişisel içerikli. Araştırmaya katılanların yüzde 70’i, Kiev’in Nazi örgütlerine destek verdiğini belirtti” ifadesini kullandı.
Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vladimir Şapovalov, Nazizm’in insanı öldürmeye ve ulusu yok etmeye odaklı olduğunu belirterek, “Bu ideolojilerin taşıyıcıları sadece Nazi Almanyası değildi, hemen hemen tüm Doğu Avrupa, Batı Avrupa ülkeleriydi. Aslında tüm Avrupa ülkelerinde Nazizm taraftarları vardı” dedi.
Demokrasi Araştırmaları Vakfı Direktörü Maksim Grigoryev, 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Nazi suçlusu Alman ve Ukraynalıların ABD’de sığınma bulunduğunu veya ABD tarafından diğer ülkelerde sığınakla temin edildiğini söyledi. Grigoryev, Bandera yandaşlarının edebiyat, kütüphaneler, manifestolar oluşturduğunu belirterek, “Sonra tüm yazdıkları, 1990’lı yıllarda Ukrayna’da yayınlanmaya başlandı” diye kaydetti.