https://tr.sputniknews.com/20220419/antalyada-8-gun-once-kaybolan-universite-ogrencisi-olu-bulundu-1055686658.html

Antalya'da 8 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Antalya'da 8 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 gün önce evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki öğrenci Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni ırmakta... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T18:45+0300

2022-04-19T18:45+0300

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türkiye

üniversite

öğrenci

ölü bulundu

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Antalya'da kendisinden haber alınamayan Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Fırat Çiftsüren’in cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu. Manavgat Irmağı'nın yüzeyinde aşağıya doğru giden bir ceset gören tekne kaptanının ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Bot 4316 ekibi, Boğaz mevkiinde Bosporus Otel yakınlarında ırmakta bulunan cesedi alarak kıyıya çıkardı.Cesedin yapılan incelemesinde, 8 gündür kendisinden haber alınamayan ve Cumhuriyet Polis Karakolunda kayıp başvurusu bulunan Fırat Çiftsüren olduğu belirlendi. Gencin kayıp haberi üzerine Ankara'dan Manavgat'a gelen annesi olay yerine gelirken, genci okul arkadaşları teşhis etti .21 yaşındaki Fırat Çiftsüren’in Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve Ankara’da yaşadığı bildirildi. Fırat Çiftsüren’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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üniversite, öğrenci, ölü bulundu