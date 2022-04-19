https://tr.sputniknews.com/20220419/arjantin-delvet-baskani-fernandezden-latin-amerika-ulkelerine-venezuella-cagrisi-1055661923.html

Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezüella çağrısı

Arjantin Delvet Başkanı Fernandez'den Latin Amerika ülkelerine Venezüella çağrısı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Venezüella ile tam diplomatik ilişkileri yeniden ele almak istediğini belirterek, diğer Latin Amerika... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T01:26+0300

2022-04-19T01:26+0300

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venezuela

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latin amerika

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Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ilk kez Arjantin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Arjantin'in kurucusu Jose de San Martin anıtına çiçek bıraktı, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile bir araya geldi.İki lider yaptıkları görüşmenin ve iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Fernandez, Latin Amerika'da bölgesel birliğe dikkati çekerek, "Biz, Venezuela hakkında konuşma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Öncelikle, Arjantin, Venezuela ile tam diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmek istiyor. Bu attığımız bir adım ve Latin Amerika ülkelerini bu adımı gözden geçirmeye çağırıyorum çünkü Venezuela zor zamanlar geçirdi." dedi.Venezuela'daki insan hakları ihlalleri problemlerinin çoğunun zamanla çözüldüğünü belirten Fernandez, "Temas grubunun anlaşmalarına göre Venezuela'nın seçim sürecinde nasıl ilerlediğini görüyoruz. Ve diyalog yoluyla ülke ve toplum olarak normal işleyişini tamamen geri kazanması için Venezuela'ya yardım etme zamanının geldiğine inanıyoruz." diye konuştu.Ekvador Devlet Başkanı Lasso da konuya ilişkin, "Bu analiz edeceğimiz, düşüneceğimiz bir konu. Henüz bir karar vermeye hazır değiliz, ancak Başkan Fernandez'in çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.Arjantin'in 2015'ten bu yana Venezuela'da büyükelçisi bulunmuyor. Ekvador ise Ekim 2018'de Venezuela ile diplomatik ilişkilerini karşılıklı olarak askıya almıştı.

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