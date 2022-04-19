Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220419/arjantinde-seyir-halindeki-trenin-altinda-kalan-kadin-hayatta-olduguma-sasirdim-1055663795.html
Arjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan kadın: Hayatta olduğuma şaşırdım
Arjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan kadın: Hayatta olduğuma şaşırdım
Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan genç kadının kaza anına ait... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T05:42+0300
2022-04-19T05:41+0300
dünya
tren
arjantin
ray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055663882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5c7d58349b657648c906d3ae78bad1d8.jpg
Arjantinli 24 yaşındaki Candela, 29 Mart'ta ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Gonzalez Catan bölgesindeki Güney Belgrano treninin Independencia İstasyonu'nda dengesini kaybederek bir trenin geçtiği esnada tren raylarına düştü.Basına yansıyan görüntülerde dengesini kaybettiği görülen Candela'nın birkaç adım sendeleyerek tren raylarına düşmesi, trenin durdurulup genç kızın kurtarılarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.Kaburga kırığı nedeniyle karaciğeri parçalanan, kafasında meydana gelen kontüzyon nedeniyle sol kulağında işitme kaybı ile burunla kaş arasında kafatası kırığı bulunan Candela, 12 gün Alberto Balestrini Hastanesi'nde kaldıktan sonra taburcu oldu.Arjantin'de yayın yapan C5N televizyonuna konuşan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım" dedi.Kaza anını anlatan Candela, "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum.' dedim ve bayıldım" diye konuştu.Candela, kazayı çok ayrıntılı hatırlamadığını belirterek, yalnızca tren istasyonunda etrafında insanların olduğunu, tam olarak bilincinin hastanede yerine geldiğini ve başından geçenleri kendisinin de yayınlanan videolardan izlediğini söyledi.
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055663882_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9048e0350ad6c13a843b9aa1670d1c08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tren, arjantin, ray

Arjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan kadın: Hayatta olduğuma şaşırdım

05:42 19.04.2022
© AAArjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan genç kadın
Arjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan genç kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan genç kadının kaza anına ait görüntüleri gündem oldu. Candela isimli kadın olay anına dair "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum' dedim ve bayıldım" dedi.
Arjantinli 24 yaşındaki Candela, 29 Mart'ta ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Gonzalez Catan bölgesindeki Güney Belgrano treninin Independencia İstasyonu'nda dengesini kaybederek bir trenin geçtiği esnada tren raylarına düştü.
Basına yansıyan görüntülerde dengesini kaybettiği görülen Candela'nın birkaç adım sendeleyerek tren raylarına düşmesi, trenin durdurulup genç kızın kurtarılarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.
Kaburga kırığı nedeniyle karaciğeri parçalanan, kafasında meydana gelen kontüzyon nedeniyle sol kulağında işitme kaybı ile burunla kaş arasında kafatası kırığı bulunan Candela, 12 gün Alberto Balestrini Hastanesi'nde kaldıktan sonra taburcu oldu.
Arjantin'de yayın yapan C5N televizyonuna konuşan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım" dedi.
Kaza anını anlatan Candela, "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum.' dedim ve bayıldım" diye konuştu.
Candela, kazayı çok ayrıntılı hatırlamadığını belirterek, yalnızca tren istasyonunda etrafında insanların olduğunu, tam olarak bilincinin hastanede yerine geldiğini ve başından geçenleri kendisinin de yayınlanan videolardan izlediğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала