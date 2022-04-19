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Arjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan kadın: Hayatta olduğuma şaşırdım
Arjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan kadın: Hayatta olduğuma şaşırdım
Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan genç kadının kaza anına ait... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T05:42+0300
2022-04-19T05:42+0300
2022-04-19T05:41+0300
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Arjantinli 24 yaşındaki Candela, 29 Mart'ta ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Gonzalez Catan bölgesindeki Güney Belgrano treninin Independencia İstasyonu'nda dengesini kaybederek bir trenin geçtiği esnada tren raylarına düştü.Basına yansıyan görüntülerde dengesini kaybettiği görülen Candela'nın birkaç adım sendeleyerek tren raylarına düşmesi, trenin durdurulup genç kızın kurtarılarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.Kaburga kırığı nedeniyle karaciğeri parçalanan, kafasında meydana gelen kontüzyon nedeniyle sol kulağında işitme kaybı ile burunla kaş arasında kafatası kırığı bulunan Candela, 12 gün Alberto Balestrini Hastanesi'nde kaldıktan sonra taburcu oldu.Arjantin'de yayın yapan C5N televizyonuna konuşan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım" dedi.Kaza anını anlatan Candela, "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum.' dedim ve bayıldım" diye konuştu.Candela, kazayı çok ayrıntılı hatırlamadığını belirterek, yalnızca tren istasyonunda etrafında insanların olduğunu, tam olarak bilincinin hastanede yerine geldiğini ve başından geçenleri kendisinin de yayınlanan videolardan izlediğini söyledi.
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tren, arjantin, ray
Arjantin'de seyir halindeki trenin altında kalan kadın: Hayatta olduğuma şaşırdım
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Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan genç kadının kaza anına ait görüntüleri gündem oldu. Candela isimli kadın olay anına dair "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum' dedim ve bayıldım" dedi.
Arjantinli 24 yaşındaki Candela, 29 Mart'ta ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Gonzalez Catan bölgesindeki Güney Belgrano treninin Independencia İstasyonu'nda dengesini kaybederek bir trenin geçtiği esnada tren raylarına düştü.
Basına yansıyan görüntülerde dengesini kaybettiği görülen Candela'nın birkaç adım sendeleyerek tren raylarına düşmesi, trenin durdurulup genç kızın kurtarılarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.
Kaburga kırığı nedeniyle karaciğeri parçalanan, kafasında meydana gelen kontüzyon nedeniyle sol kulağında işitme kaybı ile burunla kaş arasında kafatası kırığı bulunan Candela, 12 gün Alberto Balestrini Hastanesi'nde kaldıktan sonra taburcu oldu.
Arjantin'de yayın yapan C5N televizyonuna konuşan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım" dedi.
Kaza anını anlatan Candela, "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum.' dedim ve bayıldım" diye konuştu.
Candela, kazayı çok ayrıntılı hatırlamadığını belirterek, yalnızca tren istasyonunda etrafında insanların olduğunu, tam olarak bilincinin hastanede yerine geldiğini ve başından geçenleri kendisinin de yayınlanan videolardan izlediğini söyledi.