https://tr.sputniknews.com/20220419/artvin-savsatta-6-ev-yandi-1-olu-1-kayip-1055672283.html
Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp
Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp
Artvin'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi de aranıyor. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T12:38+0300
2022-04-19T12:38+0300
2022-04-19T12:38+0300
türkiye
yangın
artvin
şavşat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055672248_0:145:1535:1008_1920x0_80_0_0_3a14159cbcbc9cea9c2ef2819ff46774.jpg
Artvin Şavşat'ta Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre, 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan da öldü. Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın (77) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (75) arama çalışmaları ise sürüyor.Valilik: Gerekli tahkikatlara başlanmıştırYangınla ilgili Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin ivedilikle müdahale ettiği yangında yapılan ilk tespitlere göre 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Kontrol altına alınan yangında kendisinden bilgi alınamayan 1 vatandaşımızı arama faaliyetleri titizlikle devam etmek olup olayla ilgili gerekli tahkikatlara başlanmıştır. Yangında vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/hatayda-gece-yarisi-orman-yangini-cikti-1055634676.html
türkiye
artvin
şavşat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055672248_39:0:1535:1122_1920x0_80_0_0_4a3a2b4a828cdee24d220032080b7c5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, artvin, şavşat
Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp
Abone ol
Artvin'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi de aranıyor.
Artvin Şavşat'ta Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre, 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan da öldü. Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın (77) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (75) arama çalışmaları ise sürüyor.
Valilik: Gerekli tahkikatlara başlanmıştır
Yangınla ilgili Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin ivedilikle müdahale ettiği yangında yapılan ilk tespitlere göre 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Kontrol altına alınan yangında kendisinden bilgi alınamayan 1 vatandaşımızı arama faaliyetleri titizlikle devam etmek olup olayla ilgili gerekli tahkikatlara başlanmıştır. Yangında vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.