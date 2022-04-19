https://tr.sputniknews.com/20220419/ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisindaki-tahribata-inceleme-1055683684.html

Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme

Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T16:56+0300

2022-04-19T16:56+0300

2022-04-19T16:56+0300

yaşam

vakıflar genel müdürlüğü

ayasofya-i kebir cami-i şerif

ayasofya

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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti.Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, kapının önüne bariyer konularak önlem alındı.

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vakıflar genel müdürlüğü, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya