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https://tr.sputniknews.com/20220419/ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisindaki-tahribata-inceleme-1055683684.html
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:56+0300
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yaşam
vakıflar genel müdürlüğü
ayasofya-i kebir cami-i şerif
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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti.Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, kapının önüne bariyer konularak önlem alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210917/ozdag-vakiflar-genel-mudurlugu-turk-ogrencilere-300-yabanci-ogrencilere-600-tl-burs-veriyor-1048991925.html
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vakıflar genel müdürlüğü, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya

Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme

16:56 19.04.2022
© Twitter/ SanatTarihiSTDAyasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© Twitter/ SanatTarihiSTD
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti.
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, kapının önüne bariyer konularak önlem alındı.
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