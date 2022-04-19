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https://tr.sputniknews.com/20220419/ayasofyanin-tarihi-imparatorluk-kapisi-tahrip-edildi-1055662647.html
Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Müze statüsünden çıkartılarak camiye çevrilen Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T02:45+0300
2022-04-19T02:46+0300
türkiye
ayasofya
sanat eseri
sanat tarihi
ibb
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Sanat Tarihi Derneği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayasofya'da meydana gelen tahribatı duyurdu.Dernek, kimliği belirsiz kişiler tarafından tarihi İmparatorluk Kapısı'na zarar verildiğini belirtti. Derneğin, "Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi 'İmparatorluk Kapısının' bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım" açıklaması, kısa sürede sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı.Sanat Tarihi Derneği'nin söz konusu paylaşımı şöyle:Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi “İmparatorluk Kapısının” bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım.Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine isminin Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef. Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya’ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirtip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim.Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını, kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması İçin Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi.Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisinden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması için ayrı ayrı şikayetçi olacağız. Saygılarımızla."İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Sanat Tarihi Derneği’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şöyle dedi:“Ayasofya’nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır.”
türkiye
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ayasofya, sanat eseri, sanat tarihi, ibb

Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi

02:45 19.04.2022 (güncellendi: 02:46 19.04.2022)
© Twitter/ SanatTarihiSTDAyasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© Twitter/ SanatTarihiSTD
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Müze statüsünden çıkartılarak camiye çevrilen Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu savcılığa taşınmalı” dedi.
Sanat Tarihi Derneği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayasofya'da meydana gelen tahribatı duyurdu.
Dernek, kimliği belirsiz kişiler tarafından tarihi İmparatorluk Kapısı'na zarar verildiğini belirtti. Derneğin, "Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi 'İmparatorluk Kapısının' bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım" açıklaması, kısa sürede sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı.
Sanat Tarihi Derneği'nin söz konusu paylaşımı şöyle:
Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi “İmparatorluk Kapısının” bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım.
Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine isminin Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef. Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya’ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirtip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim.
Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını, kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması İçin Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi.
Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisinden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması için ayrı ayrı şikayetçi olacağız. Saygılarımızla."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Sanat Tarihi Derneği’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şöyle dedi:
“Ayasofya’nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır.”
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