Bahçeli: Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunurken asayişi kim bozuyorsa, sınır dışı edilmeli

Sığınmacıların durumu da herkesin ortak meselesidir. Yerinden kopup Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce göçmen boğularak balıklara yer olmaktadır. Sınırlarına dayandıkları ülkelerin kaba gücüne maruz kalanlar hepimizin yürek sızısı. Milli bekamızın tarihsel sürekliliğini taze tutmak başlıca görevimiz. Türk milleti zorda kalanlara uzanacak el, imdat çığlığı atanlara duyarsız kalmamış ve Suriyeli sığınmacılara kapısını açmıştır. Bu tavır asil bir tavırdır. Bu sorun akılcı stratejiyle çözülmelidir. Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak, ortak irade ile gündemden çıkarmakla mesulüz. Ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek provokatörlük yapanların devrede olduğu net olarak görülmekte. En küçük bir anlaşmazlığın büyütülmesi, topluma yayılması hedeflenmektedir. Dış tertibi de bulunmakta. Bir densizin sokak ortasında oturması dahi ülke gündemini meşgul etmiştir. Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa, derhal sınır dışı edilmelidir.