https://tr.sputniknews.com/20220419/bakan-akar-pence-kilit-operasyonu-ile-teror-yuvalarinin-kilitleri-tek-tek-parcalaniyor-1055690847.html

Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından düzenlenen 'Fahri Profesörlük Unvanı Töreni' ve 'Krizde Savunma ve Güvenlik'... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T22:31+0300

2022-04-19T22:31+0300

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türkiye

hulusi akar

pençe kilit operasyonu

terör

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Birlik Vakfı Bursa Şubesi Öğrenci Topluluğu’nun davetlisi olarak Bursa’ya gelen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BUÜ tarafından Uluslararası İlişkiler Alanı’nda Fahri Profesörlük Unvanı Töreni ve ‘Krizde Savunma ve Güvenlik’ konulu konferansa katıldı.Terör konusunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin gündeminin ilk sırasında yer aldığını, terörle mücadelede yeni bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şekilde, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.Akar, "Terör örgütlerine karşı icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engelledik ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi çok açık bir şekilde ortaya koyduk. Şayet bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı" dedi.Pazar gecesi 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını hatırlatan Akar şunları söyledi:'Terörü bitirmekte kararlıyız'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece terör ve teröristle mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar şöyle devam etti:Terörle mücadele harekatlarında elde edilen başarılara Mehmetçiğin emsalsiz kahramanlık ve fedakarlıkları sayesinde ulaşıldığını belirten Akar şunları kaydetti:

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hulusi akar, pençe kilit operasyonu, terör