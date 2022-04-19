https://tr.sputniknews.com/20220419/bartinda-kargo-durumunu-ogrenmek-isteyen-musteri-calisanlara-saldirdi-1055679201.html

Bartın'da kargo durumunu öğrenmek isteyen müşteri, çalışanlara saldırdı

Bartın'da kargo durumunu öğrenmek isteyen müşteri, çalışanlara saldırdı

Kargo firmasında gönderisinin durumunu sorgulatan ve bu sırada kargo çalışanlarına hakaretlerde bulunan doktor kargo firmasında çalışanlara saldırıda bulundu. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T15:31+0300

2022-04-19T15:31+0300

2022-04-19T15:33+0300

türkiye

türkiye

bartın

doktor

kargo

saldırı

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Bartın’da Aile Sağlığı Merkezinde doktor olarak görev yaptığı öğrenilen M.S.S., kargosunun durumunu sorgulatmak üzere kargo firmasının ofisine gitti. Firma çalışanları M.S.S.’ye ait kargonun dağıtıma çıkarıldığını ve gün içinde teslim edileceğini söyledi. Sinirli tavırlarla kargosunu bir an önce almak istediğini belirten M.S.S. ısrarla kargosunun nerede olduğunu sorunca firma çalışanları sahada dağıtım yapan kuryeyi cep telefonundan aradı. Kuryenin telefona cevap vermemesi üzerine daha da sinirlenen M.S.S. kendisine yapılan telkinlere rağmen hakaret ve sözlü saldırılarda bulunmaya devam etti. Çıkan tartışmada M.S.S. firma müdürü Sudiye Güney’e saldırıda bulunup darp etti. Olay sırasında M.S.S.’yi durdurmaya çalışan kargo çalışanları da M.S.S.’nin saldırısına uğradı.Yaşanan tartışmalar sonrası 2’si kadın 4 kişiyi darp eden M.S.S. aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kargo çalışanlarının şikayeti üzerine emniyet ekiplerince gözaltına alınan M.S.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 16 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.Kargo firmasında müdür olarak görev yapan Sudiye Güney, “Beyefendi kargosunu sorgulatmak için şubemize geldiğinde kargosu teslim edilmediği için bize ağır hakaretlerde bulunduktan sonra bankoyu devirdi ve tarafıma saldırıda bulundu. Darp edildik. 3’ü bayan olmak üzere 2’si erkek çalışanımızdı. Bizi 5’imizi birden darp ederek, kollarımdan, ayaklarımdan, saçımdan sürükleyerek beni dövmüştür. Olaydan sonra bana çok aşırı derecede ağır hakaretler, küfürler, taciz içerikli konuşmalar yaptığı için 2 gecedir uyuyamıyorum. Darp yediğim için ağrılarımdan da uyuyamıyorum. Psikolojim çok kötüleşti. Rüyalarıma giriyor sürekli, şikayetçiyim” dedi.Firma çalışanlarından Hasan Semerci de, “Şahıs şubeye gelerek kargom nerede durumunu öğrenebilir miyim? Kime teslim ettiniz diyerek dükkanda bağırmaya başladı. Kurye arkadaşımızı aradık. O sırada kurye arkadaşımızın telefonu şarjdaymış. Telefona bakamadı. Ve telefona bakamayınca şahıs bize bağırıp çağırmaya başladı. Güzellikle; bağırmayın, kurye arkadaşımıza ulaşalım. Kargonuzu bugün mutlaka teslim edeceğiz diye dile getirdik. Yalnız müşteri tekrar bağırıp çağırmaya başladıktan sonra Sudiye hanıma şiddet girişiminde bulundu. Ayırırken hepimize darp uyguladı. Çünkü öfkesi çok büyüktü. Bu şekilde bayana şiddet nasıl uyguladı ya da hepimize nasıl şiddet uyguladı onu çözemedik. Biz gereken yerlere zaten ilettik şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220418/silahli-kavganin-arasinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti--1055634325.html

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türkiye, bartın, doktor, kargo, saldırı