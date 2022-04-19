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Belarus lideri Lukaşenko: Barış ve huzurumuza el uzatanların kafasını koparacağız
Belarus lideri Lukaşenko: Barış ve huzurumuza el uzatanların kafasını koparacağız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, 2020 devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ülkede yaşanan muhalefet protestolarına benzer olayların tekrarlanmasına izin... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T18:17+0300
2022-04-19T18:19+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
ukrayna
seçim
muhalafet
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenk, güvenlik ve kolluk kuvvetleri mensuplarıyla toplantı yaptı.Lukaşenk burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Belarus lideri, “Belki bugün Ukrayna’da olduğu gibi savaşmak isteyen birileri mi var? Ukrayna’nın takip ettiği yol, düzensizlik, bürokrasi ve eylemsizlik yolu. Belki bu savaş sonuçlarının nelere yol açtığını az biliyorsunuz. Oysa ben, bu savaşın içindeyim ve neler olup bittiğini görüyorum. Yeter ki savaş bizden uzak olsun, burada, topraklarımızda olmasın” diye konuştu.Ülkedeki olumlu eğilimlere rağmen rehavete kapılmamaları gerektiğini kaydeden Lukaneşko, “Şu ‘kahramanca mücadele ediyoruz, savaşıyor’ hikayeleriniz, halkın söylediği gibi bana sökmez, bunu böyle bilin” uyarısında bulundu.
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belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, seçim, muhalafet

Belarus lideri Lukaşenko: Barış ve huzurumuza el uzatanların kafasını koparacağız

18:17 19.04.2022 (güncellendi: 18:19 19.04.2022)
© Sputnik / Виталий АньковBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, 2020 devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ülkede yaşanan muhalefet protestolarına benzer olayların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini kaydederek ülkedeki barış ve huzuru bozmak isteyen herkesin kafasını koparacaklarını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenk, güvenlik ve kolluk kuvvetleri mensuplarıyla toplantı yaptı.
Lukaşenk burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Yoksa 2020’de yaşananları unuttunuz mu? Yoksa burada oturanların dörtte üçü, 2020’de yaşananlara seviniyor da tekrarlanmasını mı istiyor? Aklınızda tutun, bu olmayacak. Elimde yeterince güç, araç ve yanımda duracak adamlarım var ve bugün ülkemizde barış ve huzuru bozmak isteyen herkesin kafasını koparacağız."
Belarus lideri, “Belki bugün Ukrayna’da olduğu gibi savaşmak isteyen birileri mi var? Ukrayna’nın takip ettiği yol, düzensizlik, bürokrasi ve eylemsizlik yolu. Belki bu savaş sonuçlarının nelere yol açtığını az biliyorsunuz. Oysa ben, bu savaşın içindeyim ve neler olup bittiğini görüyorum. Yeter ki savaş bizden uzak olsun, burada, topraklarımızda olmasın” diye konuştu.
Ülkedeki olumlu eğilimlere rağmen rehavete kapılmamaları gerektiğini kaydeden Lukaneşko, “Şu ‘kahramanca mücadele ediyoruz, savaşıyor’ hikayeleriniz, halkın söylediği gibi bana sökmez, bunu böyle bilin” uyarısında bulundu.
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