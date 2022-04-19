https://tr.sputniknews.com/20220419/belarus-lideri-lukasenko-baris-ve-huzurumuza-el-uzatanlarin-kafasini-koparacagiz-1055685957.html

Belarus lideri Lukaşenko: Barış ve huzurumuza el uzatanların kafasını koparacağız

Belarus lideri Lukaşenko: Barış ve huzurumuza el uzatanların kafasını koparacağız

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, 2020 devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ülkede yaşanan muhalefet protestolarına benzer olayların tekrarlanmasına izin... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T18:17+0300

2022-04-19T18:17+0300

2022-04-19T18:19+0300

dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

ukrayna

seçim

muhalafet

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenk, güvenlik ve kolluk kuvvetleri mensuplarıyla toplantı yaptı.Lukaşenk burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Belarus lideri, “Belki bugün Ukrayna’da olduğu gibi savaşmak isteyen birileri mi var? Ukrayna’nın takip ettiği yol, düzensizlik, bürokrasi ve eylemsizlik yolu. Belki bu savaş sonuçlarının nelere yol açtığını az biliyorsunuz. Oysa ben, bu savaşın içindeyim ve neler olup bittiğini görüyorum. Yeter ki savaş bizden uzak olsun, burada, topraklarımızda olmasın” diye konuştu.Ülkedeki olumlu eğilimlere rağmen rehavete kapılmamaları gerektiğini kaydeden Lukaneşko, “Şu ‘kahramanca mücadele ediyoruz, savaşıyor’ hikayeleriniz, halkın söylediği gibi bana sökmez, bunu böyle bilin” uyarısında bulundu.

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belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, seçim, muhalafet