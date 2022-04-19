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Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: Toplantıda yeni dönemin belirleneceği düşüncesindeyim
Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: Toplantıda yeni dönemin belirleneceği düşüncesindeyim
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'en önemli toplantı' olarak nitelendirdiği, yarın yapılacak... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T13:44+0300
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koronavirüs
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bilim kurulu
maske
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka ve vefat sayılarında düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, "Vaka sayılarımız son 1 haftadır 5 binin altında. Uzunca süredir bu rakamlara hasret kalmıştık. Büyük hastanelerimizde koronavirüs vakaları olmakla birlikte genel olarak ülkemizde hem toplumda hem de hastanelerimizde bir rahatlama söz konusu" dedi.Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın en önemli toplantılarından birini gerçekleştireceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220417/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-3-bin-268-yeni-vaka-17-can-kaybi-1055631012.html
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korona, bilim kurulu, maske

Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: Toplantıda yeni dönemin belirleneceği düşüncesindeyim

13:44 19.04.2022
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'en önemli toplantı' olarak nitelendirdiği, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni dönemin belirleneceği düşüncesinde olduğunu söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka ve vefat sayılarında düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, "Vaka sayılarımız son 1 haftadır 5 binin altında. Uzunca süredir bu rakamlara hasret kalmıştık. Büyük hastanelerimizde koronavirüs vakaları olmakla birlikte genel olarak ülkemizde hem toplumda hem de hastanelerimizde bir rahatlama söz konusu" dedi.

Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün."
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın en önemli toplantılarından birini gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
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