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Boynunda sağır ve dilsiz yazan dilenci zabıtaya konuştu: 'Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor'
Boynunda sağır ve dilsiz yazan dilenci zabıtaya konuştu: 'Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor'
İstanbul'da, boynuna 'sağır ve dilsizdir' yazılı not asıp dilencilik yapan kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Hiçbir engellerinin olmadığı anlaşılan... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T10:44+0300
2022-04-19T10:44+0300
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dilenci
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istanbul
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İstanbul'da, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil zabıta ekipleri, dün akşam saatlerinde Merkez Camii ve çevresinde üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısı olan bir kişinin para dilendiğini fark etti. Zabıta ekiplerince yakalanan Ramazan A., Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin 'sağır ve dilsiz' yazısına rağmen konuşmaya başlaması zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıtanın sorularını da cevaplayan Ramazan A., Adana'dan İstanbul'a dilenmek için geldiğini söyledi.Zabıtanın engelinin bulunmamasına rağmen neden dilencilik yaptığına yönelik soruya Ramazan A., "Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor. Bunu meslek haline getirdik" dedi. Üzerindeki 770 lira paraya el konulan ve yasal işlem yapılan Ramazan A., daha sonra serbest bırakıldı.Öte yandan yaklaşık 4 ay önce de üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısıyla dilencilik yapan bir başka kişinin zabıta ekiplerince yakalandığı ve konuştuğu ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/dilencinin-uzerinden-26-bin-lira-cikti-1055580586.html
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dilenci, adana, istanbul

Boynunda sağır ve dilsiz yazan dilenci zabıtaya konuştu: 'Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor'

10:44 19.04.2022
© DHABoynunda 'sağır ve dilsiz' yazan dilenci zabıtaya konuştu: 'Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor'
Boynunda 'sağır ve dilsiz' yazan dilenci zabıtaya konuştu: 'Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© DHA
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İstanbul'da, boynuna 'sağır ve dilsizdir' yazılı not asıp dilencilik yapan kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Hiçbir engellerinin olmadığı anlaşılan dilenci zabıta ekiplerine açıklama yaptı, "Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor. Bunu meslek haline getirdik" dedi.
İstanbul'da, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil zabıta ekipleri, dün akşam saatlerinde Merkez Camii ve çevresinde üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısı olan bir kişinin para dilendiğini fark etti.
Zabıta ekiplerince yakalanan Ramazan A., Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin 'sağır ve dilsiz' yazısına rağmen konuşmaya başlaması zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıtanın sorularını da cevaplayan Ramazan A., Adana'dan İstanbul'a dilenmek için geldiğini söyledi.
Zabıtanın engelinin bulunmamasına rağmen neden dilencilik yaptığına yönelik soruya Ramazan A., "Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor. Bunu meslek haline getirdik" dedi. Üzerindeki 770 lira paraya el konulan ve yasal işlem yapılan Ramazan A., daha sonra serbest bırakıldı.
Öte yandan yaklaşık 4 ay önce de üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısıyla dilencilik yapan bir başka kişinin zabıta ekiplerince yakalandığı ve konuştuğu ortaya çıktı.
Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
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