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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/canli--kiev-rusya-ile-ukrayna-arasinda-5-kez-esir-asker-takasi-yapildi-1055683109.html
CANLI | Kiev: Rusya'yla barış müzakereleri donduruldu
CANLI | Kiev: Rusya'yla barış müzakereleri donduruldu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yla barış müzakerelerinin... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:52+0300
2022-04-19T16:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
diplomat
askeri harekat
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Kiev: Rusya'yla barış müzakereleri donduruldu

16:52 19.04.2022 (güncellendi: 16:57 19.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yla barış müzakerelerinin dondurulduğunu öne sürdü.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken, Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.
Rusya'nın uluslararası rezervlerinin eşi görülmemiş bir şekilde dondurulduğunu belirten Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batılı ülkelerin bununla ilgili kararlarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollandalı, Belçikalı ve Lüksemburglu bir dizi diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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Rusya Merkez Bankası, ödeme sistemleri listesine Hello adlı yeni katılımcıyı dahil etti. Yeni ödeme sisteminin operatörü Transkapitalbank bankası oldu. Banka, 1 Şubat itibariyle, Rus bankaları arasında varlıklar açısından 38. sırada yer alıyor.
16:57 19.04.2022
Podolyak: Rusya'yla barış müzakereleri donduruldu
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yla barış müzakerelerinin dondurulduğunu öne sürdü.
Ukrayna heyetinin üyesi de olan Podolyak, "Bir sonraki yüz yüze barış görüşmesinin ne zaman mümkün olacağını söylemek zor. Müzakereler donduruluyor, zira Rusya savaşın ikinci aşamasına, Donbass'a güçlerini konuşlandırmaya ciddi şekilde umut bağlıyor" iddiasında bulundu. Podolyak, Mariupol'deki olayların müzakere sürecini daha da zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.
16:52 19.04.2022
Rusya, Avusturyalı 4 diplomatı sınır dışı edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın Rus diplomatları sınırdışı etme kararına karşılık olarak, kendilerinin de ülkenin Moskova’daki büyükelçiliğinde çalışan 4 personeli sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.
Söz konusu kararın, Avursturya’nın Moskova Büyükelçisi’ne, bugün Rusya Dışişleri’ne çağrıldığı sırada iletildiği kaydedildi. Rusya Dışişleri ayrıca, Avusturya Büyükelçisi’ne ayrıca, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi nedeniyle protesto notası verildiğini belirtti.
16:51 19.04.2022
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Ekonomimiz ilk yatırım darbesine dayandı
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülke ekonomisinin ilk yaptırım darbesi karşısında ayakta kaldığını belirtti.
Reşetnikov, “Rusya ekonomisi yaptırımların ilk darbesine dayandı. Üretim zincirlerini, lojistiği, yapısal değişiklikleri yeniden yapılandırmak için zaman var” ifadelerini kullandı.
Mağazalardaki ana stokların şubat ayı seviyesine döndüğünü bildiren Bakan, “Geçen hafta un, şeker, bitkisel yağ, tuz gibi dayanıklı tüketim mallarının alımı, kriz öncesi referans haftaya göre çeyrek puan daha düşüktü. Tüm bunlar, perakende zincirlerindeki stokların eski seviyeye gelmesine, stoklar şubat ortasındaki seviyeye geri döndü” dedi.
16:50 19.04.2022
Finlandiya, Rusya’yla sınırında kontrolü artırıyor
Finlandiya Sınır Muhafızları Başkanı Korgeneral Pasi Kostamovaara, Rusya’yla sınırdaki kontrolü artırdıklarını belirtti.
Yle’nin haberine göre, Finlandiya Sınır Muhafızları Başkanı Korgeneral Pasi Kostamovaara, bugünkü basın toplantısı sırasında, sınırdaki durumun stabil ve sakin olduğunu, sınır muhafızlarının görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.
Kostamovaara, “Sınır kontrolünü artırdık, idareyi ve durum takibini iyileştirdik. Genel olarak görevleri yerine getirmeye hazırız. Durumun gerektirdiği şekilde operasyonları ayarlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca sınırda olası olaylara hazır olduklarını söyleyen Kostamovaara, “Doğu sınırındaki ve deniz bölgesindeki teknik kontrol sistemleri en kısa sürede yenilenecek. Ek finansman sayesinde sınır muhafızlarının sayısını 2024’e kadar yaklaşık 100 kişi artırabileceğiz” diye konuştu.
16:50 19.04.2022
Kiev: Rusya ile Ukrayna arasında 5. kez esir asker takası yapıldı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya'yla 5. kez esir asker takası yapıldığını açıkladı.
Vereşuk, takas kapsamında 10'u subay 76 askerin Ukrayna'ya döndüğünü belirtirken ülkesine gönderilerin Rus askerlerin sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı. Vereşuk'un açıklaması, Rusya tarafından henüz doğrulanmadı.
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