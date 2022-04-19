CANLI | Kiev: Rusya'yla barış müzakereleri donduruldu

Finlandiya, Rusya’yla sınırında kontrolü artırıyor

Finlandiya Sınır Muhafızları Başkanı Korgeneral Pasi Kostamovaara, Rusya’yla sınırdaki kontrolü artırdıklarını belirtti.

Yle’nin haberine göre, Finlandiya Sınır Muhafızları Başkanı Korgeneral Pasi Kostamovaara, bugünkü basın toplantısı sırasında, sınırdaki durumun stabil ve sakin olduğunu, sınır muhafızlarının görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kostamovaara, “Sınır kontrolünü artırdık, idareyi ve durum takibini iyileştirdik. Genel olarak görevleri yerine getirmeye hazırız. Durumun gerektirdiği şekilde operasyonları ayarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca sınırda olası olaylara hazır olduklarını söyleyen Kostamovaara, “Doğu sınırındaki ve deniz bölgesindeki teknik kontrol sistemleri en kısa sürede yenilenecek. Ek finansman sayesinde sınır muhafızlarının sayısını 2024’e kadar yaklaşık 100 kişi artırabileceğiz” diye konuştu.