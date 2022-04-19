CANLI | Kiev: Rusya'yla barış müzakereleri donduruldu

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken, Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.
Rusya'nın uluslararası rezervlerinin eşi görülmemiş bir şekilde dondurulduğunu belirten Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batılı ülkelerin bununla ilgili kararlarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollandalı, Belçikalı ve Lüksemburglu bir dizi diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: