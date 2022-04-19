Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/canli-blog--belgorod-valisi-gladkov-sinir-koyu-golovchinonun-ukrayna-tarafindan-bombalandi-1055664304.html
CANLI BLOG | Belgorod Valisi Gladkov: Sınır köyü Golovchino, Ukrayna tarafından bombalandı
CANLI BLOG | Belgorod Valisi Gladkov: Sınır köyü Golovchino, Ukrayna tarafından bombalandı
Rusya'nın Belgorod bölgesinin Ukrayna tarafından bombalandığı belirtildi. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının açtığı 10 insani koridor... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T06:44+0300
2022-04-19T06:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055443075_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8581ea33f10efb3b2f3a792e94a98867.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055443075_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_623690e3ec9b5dcb5ad5a6f0d7ab612b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Rusya'nın Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | Belgorod Valisi Gladkov: Sınır köyü Golovchino, Ukrayna tarafından bombalandı

06:44 19.04.2022 (güncellendi: 06:54 19.04.2022)
Abone olTelegram
Rusya'nın Belgorod bölgesinin Ukrayna tarafından bombalandığı belirtildi. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının açtığı 10 insani koridor arasında Rusya tarafında açılan hiçbir koridor olmadığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmeleri sürecinin istedikleri hızda ilerlemediğini, karşı tarafın sık sık pozisyonunu değiştirdiğini ve üstünde mutabık kalınmış anlaşmalardan uzaklaştığını belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, sınır köyü Golovchino'nun Ukrayna tarafından bombalandığını ve ağır hasar aldığını söyledi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Biden'ın "ABD'nin lideri" olduğu için Ukrayna'yı ziyaret etmesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi. Biden'ın salı günü müttefikleriyle Ukrayna'ya destek konulu bir görüntülü görüşme yapacağı belirtildi.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna bir kez daha Rusya yönünde hiçbir insani koridor duyurmadı
Dün, 17:01
Önce yenilerÖnce eskiler
08:00 19.04.2022
Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki LPR temsilciliği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarına üç kez ateş açtığını açıkladı.
Temsilciliğin Telegram kanalında paylaşılan mesajda, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Pervomaisk ve Novoaydar yerleşimlerine üç saldırı kaydedildi" denildi .
Açıklamada, Pervomaisk'te sanat okulu, çocuk spor kompleksi, şehir yönetimi binası, LPR bankasının bir şubesi, bir sinema ve bir mağaza hasar gördü.
06:44 19.04.2022
Belgorod Valisi Gladkov, sınır köyü Golovchino'nun Ukrayna tarafından bombalandığını bildirdi. Gladkov, şehirde ağır hasar meydana geldiğini ve 1 kadının yaralandığını açıkladı. Kadına tıbbı yardım desteği sağlandığı belirtildi.
Daha önce Belgorod bölgesi başkan yardımcısı da sosyal ağlarda Ukrayna sınırındaki Zhuravlevka köyündeki bombardımandan kaynaklanan yıkımın bir fotoğrafını yayınlamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала