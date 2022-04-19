CANLI BLOG | Belgorod Valisi Gladkov: Sınır köyü Golovchino, Ukrayna tarafından bombalandı

Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki LPR temsilciliği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarına üç kez ateş açtığını açıkladı.

Temsilciliğin Telegram kanalında paylaşılan mesajda , "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Pervomaisk ve Novoaydar yerleşimlerine üç saldırı kaydedildi" denildi .

Açıklamada, Pervomaisk'te sanat okulu, çocuk spor kompleksi, şehir yönetimi binası, LPR bankasının bir şubesi, bir sinema ve bir mağaza hasar gördü.