CANLI BLOG | Belgorod Valisi Gladkov: Sınır köyü Golovchino, Ukrayna tarafından bombalandı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmeleri sürecinin istedikleri hızda ilerlemediğini, karşı tarafın sık sık pozisyonunu değiştirdiğini ve üstünde mutabık kalınmış anlaşmalardan uzaklaştığını belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, sınır köyü Golovchino'nun Ukrayna tarafından bombalandığını ve ağır hasar aldığını söyledi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Biden'ın "ABD'nin lideri" olduğu için Ukrayna'yı ziyaret etmesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi. Biden'ın salı günü müttefikleriyle Ukrayna'ya destek konulu bir görüntülü görüşme yapacağı belirtildi.