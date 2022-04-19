https://tr.sputniknews.com/20220419/cavusoglu-montro-sozlesmesini-de-uyguladik-yaptirimlara-da-neden-katilmayacagimizi-soyledik-1055691187.html

Çavuşoğlu: Montrö Sözleşmesi'ni de uyguladık, yaptırımlara da neden katılmayacağımızı söyledik

Çavuşoğlu: Montrö Sözleşmesi'ni de uyguladık, yaptırımlara da neden katılmayacağımızı söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna kriziyle ilgili, "Eleştirilerimizi de yaptık. Montrö Sözleşmesi'ni de uyguladık, yaptırımlara da neden... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T22:43+0300

2022-04-19T22:43+0300

2022-04-19T22:43+0300

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Uşak Belediyesi tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Gönülden Gönüle İftar Buluşması" programına katılan Çavuşoğlu, birlik, beraberlik, barış ve huzur için önemli bir ay olan bu ramazan ayında dünyanın her yerinde insanlığın sorunlara, zulümlere, akan gözyaşına ve kana tanık olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin barış ve istikrar için çalıştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşı da durdurmak için tüm zorluklara rağmen çaba gösterdiklerini belirtti.Rusya ve Ukrayna tarafıyla da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Biraz önce buraya gelirken yolda Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefonla görüştüm ve bir ateşkes, kalıcı bir barış için, belli bölgelerdeki insanların kurtarılması için ve anlaşmada bazı unsurlar var o alanda yapabileceklerimizi ele aldık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşeceğim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da hem Sayın Putin ile hem Sayın Zelenskiy ile çok defa görüştü." diye konuştu.Türkiye'nin hedefinin Ukrayna'daki krizin bir an önce ateşkesle sonlandırılması ve kalıcı bir barış sağlanması olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Çavuşoğlu, savaşı durdurmanın kolay olmadığını ama Türkiye'nin bu yöndeki çabasını sürdüreceğini vurguladı.Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Masa tükendiği zaman sahaya inip herkesi masaya zorlamamız lazım. Bunu yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de bunu yapıyoruz, Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da kardeş Azerbaycan bunu yaptı. Şimdi Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için iyi niyetle teklifler sunuyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çünkü kardeş Azerbaycan, can Azerbaycan 30 yıla yakın işgal edilmiş topraklarını geri aldı. Biz barış istiyoruz. Bizim Ermenistan'ın topraklarında gözümüz yok. Ermenistan'ın da bundan ders alması lazım. İşte özel temsilciler vesaire görüşüyoruz. Karşımızdaki zorluklarla mücadele etmemiz için güçlü olmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.Terörün her türlüsüyle mücadele ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Pençe Kilit Operasyonu'nun da devam ettiğini hatırlattı.Terörle mücadeleyi teröristin olduğu yerde yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Geleceğe mirasMevlüt Çavuşoğlu, Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalanması için Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ifade etti.Geleceğe ilişkin vizyonlar ortaya koyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, hayal edilen mega projeleri hayata geçirdiklerini, eleştirilerde bulunanların da o projelerden faydalandığını söyledi.Gelecek nesillere miras bırakmak istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini, "Ecdadımız bize nasıl bıraktıysa bizim de gelecek nesillere miraslar bırakmamız lazım. Her şeyimiz var çok çalışmamız lazım, çok çalışmaya devam etmemiz lazım. Türkiye'nin güçlü olması için Cumhur İttifakı'nın güçlü olması gerekiyor. Türkiye sevdasıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek ve Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için kurulan Cumhur İttifakı ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti ve devleti o kadar güçlü olur." diye tamamladı.

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türkiye, irak, pkk, ukrayna krizi