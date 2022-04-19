https://tr.sputniknews.com/20220419/cavusoglu-yeni-bir-soguk-savasin-basladigini-goruyoruz-1055673597.html

Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz

Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin konuştu ve "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T13:12+0300

2022-04-19T13:12+0300

2022-04-19T13:21+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna

rusya

türkiye

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055673886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_129050b847c5ecfbfe250a629393e533.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi.'Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz'İsveç'te 'Kuran yakma' etkinliği ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı var mı?" derken, "Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'Erdoğan, Herzog ile görüşecek'İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Herzog ile görüşecek" diye konuştu.

ukrayna

rusya

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya, türkiye, isveç