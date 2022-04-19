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Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz
Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin konuştu ve "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi.'Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz'İsveç'te 'Kuran yakma' etkinliği ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı var mı?" derken, "Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'Erdoğan, Herzog ile görüşecek'İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Herzog ile görüşecek" diye konuştu.
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya, türkiye, isveç

Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz

13:12 19.04.2022 (güncellendi: 13:21 19.04.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin konuştu ve "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi.

'Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz'

İsveç'te 'Kuran yakma' etkinliği ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı var mı?" derken, "Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan, Herzog ile görüşecek'

İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Herzog ile görüşecek" diye konuştu.
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