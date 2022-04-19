https://tr.sputniknews.com/20220419/cavusoglu-yeni-bir-soguk-savasin-basladigini-goruyoruz-1055673597.html
Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz
Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin konuştu ve "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T13:12+0300
2022-04-19T13:12+0300
2022-04-19T13:21+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna
rusya
türkiye
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055673886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_129050b847c5ecfbfe250a629393e533.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi.'Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz'İsveç'te 'Kuran yakma' etkinliği ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı var mı?" derken, "Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'Erdoğan, Herzog ile görüşecek'İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Herzog ile görüşecek" diye konuştu.
ukrayna
rusya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055673886_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_334488ca5744226b388dc35aa1a995d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, ukrayna, rusya, türkiye, isveç
Çavuşoğlu: Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz
13:12 19.04.2022 (güncellendi: 13:21 19.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin konuştu ve "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz" dedi.
'Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz'
İsveç'te 'Kuran yakma' etkinliği ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı var mı?" derken, "Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
'Erdoğan, Herzog ile görüşecek'
İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Herzog ile görüşecek" diye konuştu.