https://tr.sputniknews.com/20220419/cep-telefonlarinda-otv-matrahlari-arttirildi-1055664510.html

Cep telefonlarında ÖTV matrahları arttırıldı

Cep telefonlarında ÖTV matrahları arttırıldı

Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T07:39+0300

2022-04-19T07:39+0300

2022-04-19T07:39+0300

ekonomi

cep telefonu

tütün

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

resmi gazete

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Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yükselten Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi. Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.Fiyatlar düşecekYeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.Tütün matrahı da yeniden belirlendiAyrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

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cep telefonu, tütün, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), resmi gazete