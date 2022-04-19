https://tr.sputniknews.com/20220419/chpli-purcu-geri-donusum-iscilerine-sahip-cikilmiyor-15-20-bin-lira-cezanin-yazilanlar-var-1055675637.html

CHP’li Purçu: Geri dönüşüm işçilerine sahip çıkılmıyor, 15-20 bin lira ceza yazılanlar var

CHP’li Purçu: Geri dönüşüm işçilerine sahip çıkılmıyor, 15-20 bin lira ceza yazılanlar var

CHP milletvekili Özcan Purçu, geri dönüşüm işçilerinin yaşadıkları sorunlar konusunda “Çek-çek arabasını alıyorlar, hapse kadar atıyorlar. Küçük motorlu aracı... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T14:08+0300

2022-04-19T14:08+0300

2022-04-19T14:11+0300

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CHP’li Purçu: Geri dönüşüm işçilerine sahip çıkılmıyor, 15-20 bin lira cezanın yazıldığı toplayıcılar var CHP’li Purçu: Geri dönüşüm işçilerine sahip çıkılmıyor, 15-20 bin lira cezanın yazıldığı toplayıcılar var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri dönüşüm işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının incelenmesi yönünde araştırma önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, atık toplama işçilerinin sorunlarını Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Purçu, geri dönüşüm işçilerinin sorunlarına “Türkiye maalesef Avrupa gibi değil. Kendi çöpünü geri dönüştüremiyor. Türkiye’deki çöpün geri dönüşüm oranı yüzde 5-7 civarında yani yüzde 90’ından fazlası toprağa, havaya, suya karışıyor ve kirletiyor. Bu işin en büyük öncüleri de geri dönüşüm işçileridir. Yüzde yedilik kısmı toparlayan ve geriye dönüştüren sokakta atık toplayan, geri dönüştüren, gerek çek-çek ile gerek çuvalıyla sabahtan öbür sabaha kadar sokakta 3-4 vardiya çöp toplayandır. Gizli kahramanlar, hem çevreyi temizliyorlar hem kendilerine ekonomik katkı sağlayarak çocuğuna bakıyor. Maalesef yeri geldiğinde hor görülüyor. Pis bir işmiş gibi görünen ama aslında çok kutsal bir şey yapan insanlar, kar-kış demeden o çöpü toplamak zorunda ama baktığınızda sigortası yok. Düzenli bir aracı ve giysisi yok ve sistem dışı” diye dikkat çekti.‘15-20 bin lira cezaların yazıldığı atık toplayıcılarımız var’Çevre Bakanlığı’nın atık toplayıcılara karşı çıkardığı kanun ve yasalara değinen Purçu, geri dönüşüm işçilerinin kolluk kuvvetleri karşısında yaşadıklarını “Maalesef devlet bu vatandaşlarımızın ekmeğine göz koymuş durumda, Çevre Bakanlığı birçok kanunlar ve yasalar çıkarıyor. Çevre Bakanlığı’ndan valiliklere, valiliklerden zabıtalara ve ilçe belediyelerine kadar jandarmanın ve polisin de içinde olduğu bir sisteme indirgenen baskı da var. Her yerde çöp toplayamıyorsun. Birçok kanun çıkarmışlar. Çek-çek arabasını alıyorlar, hapse kadar atıyorlar. Küçük bir motorlu aracı var ise bağlandığı 15-20 bin lira cezaların yazıldığı atık toplayıcılarımız var. En son iki gün önce bir vatandaş aradı. 1983 model eski bir arabası ile Muğla’nın bir köyünde hurda topluyor. Beni aradı “Vekilim, ben çoluk çocuk arabayla plastik, kağıt, hurda topluyorum. Benim arabamı jandarma bağladı” dedi. Niye bağladı? Çevre Bakanlığı yetki vermiş. O ilçede bir tane şirket belirlemişler, o köyün bütün çöpünü sadece yetkili şirket toplayacakmış. Bu vatandaşa sen sosyal devlet kapsamında ne yiyor, çocuğu okula gidiyor mu elektriği suyunu nasıl ödüyor diye soruyor musun? Sormuyorsun. İşi ve gücü yok. Eğitim hakkını birçok sebepten kullanamamış. Hayata tutunmak için ailecek çöp topluyor. O çöpü de toplama diyorsun. Toprakta atık kalsın, dönüşmesin. Toplarsan seni hapse atar, arabanı bağlarım. Kanun var. ‘Nerde bir atık toplayıcısı varsa ceza yazacaksın’ demişler. Böyle acımasız bir sistemde vatandaşı harap bitap etmeye devam ediyor, hükümet” diye aktardı.‘Bu insanlar desteklenmesi gerekirken cezalandırılıyorlar’Purçu, ihale verilen şirketleri denetlemek için bir mekanizma olmadığı iddiasını “Bu insanların desteklenmesi gerekirken cezalandırılıyorlar. Bu işi de yapamazsa ne yapacak? Sosyal kaos olacak. İllegal işler yapacak belki başka şeyler olacak. Bu vatandaş namusuyla o işi yapıyor. Herkesin aslında yapmayacağı bir işi yapıyor. Geri dönüşüm işçilerimize devlet sahip çıkmıyor. O zaman dönüştür bu çöpü Avrupa’daki sistem gibi. Onu da yapamıyorsun. Sırf rant uğruna bir ilçenin tüm çöp toplama hakkını bir şirkete veriyor. Niye veriyorsun, kardeşim? Onlar da yapamıyor. Toplanamıyor. Sıfır atık projesi ne oldu? Hükümet eline yüzüne bulaştırdı. Belli şirketlere rant sağladılar. Çiğli sınırlarında diyelim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir şirketi yetkilendirdi. Bu firma 2-3 kamyon çıkarıyor. Bu sefer o arabalar şehirde göstermelik tur atıyorlar, içinde 3-5 tane çuval. Ay sonu geldiğinde ‘ben 250 ton çöp topladım’ diyor. Kimse bunu denetleyemiyor. O fatura Çevre Bakanlığı’na kadar gidiyor. Onun söylediği kabul ediliyor. O bedeli alıyor, desteğini devlet ona sağlıyor. Böyle şirketler var. İlçe toplama yetkisi verilmiş şirketlerin hepsi böyle yapıyor” diye konuştu.

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2022

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radyo, özcan purçu, chp, belediye, atık, işçi, araba, аудио