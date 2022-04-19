https://tr.sputniknews.com/20220419/cin-solomon-adalari-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaladi--1055674764.html

Çin, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzaladı

Çin, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzaladı

Çin tarafından yapılan açıklamada, Solomon Adaları ile geçen hafta güvenlik anlaşması imzalandığı doğrulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang, anlaşmanın... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T14:02+0300

2022-04-19T14:02+0300

2022-04-19T14:02+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin’de basın açıklamasında bulundu. Çin ve Solomon Adaları arasındaki son duruma ilişkin bilgi veren Vang, ABD ve müttefikleri Avustralya ile Yeni Zelenda’nın Solomon Adaları’nda artan Çin nüfuzuna yönelik endişelerine karşı bir güvenlik anlaşması imzalandığını söyledi. Anlaşmanın geçtiğimiz haftalarda, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele tarafından imzalandığını ifade eden Vang, anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.Vang, Pekin'in Honiara ile sosyal düzeni koruma, insanların güvenliğini sağlama, yardım, doğal afetlerle mücadele ve ulusal güvenliğin korunmasına yardımcı olma gibi konularında iş birliği yapacağını belirtti. Sözcü, Çin ve Solomon Adaları arasındaki güvenlik iş birliğinin, iki egemen ve bağımsız ülke arasındaki dayanışmanın bir parçası olduğunu vurguladı.Anlaşmanın Solomon Adaları'nın sosyal istikrarını ve kalıcı güvenliğini teşvik etmeyi amaçladığını belirten Vang, iş birliğinin eşitlik ve paylaşılan faydalara dayandığını, Solomon Adaları'nın iradesine ve gerçek ihtiyaçlarına saygı gösterme öncülünde yürütüldüğünü söyledi.ABD heyet gönderiyorBu arada ABD, geçen hafta Avustralyalı bir senatörün, Çin'in Solomon Adaları'nda askeri bir üs kurabileceği endişeleri üzerine yaptığı ziyaretin ardından ülkeye iki üst düzey yetkili gönderiyor.Dün Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell da dahil olmak üzere üst düzey bir ABD heyetinin, Çin ile ilgili endişeleri ve ABD büyükelçiliğinin yeniden açılmasını görüşmek üzere Solomon Adaları’nın başkenti Honiara’ya gideceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220325/solomon-adalari-cin-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalayacagi-iddialarini-dogruladi-1055047442.html

https://tr.sputniknews.com/20220405/cin-solomon-adalari-guvenlik-paktina-abdden-pasifikte-catisma-potansiyeli-artiyor-tepkisi-1055343084.html

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çin, solomon adaları, güvenlik, anlaşma, çin halk cumhuriyeti, abd