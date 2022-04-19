https://tr.sputniknews.com/20220419/cinde-kovid-19-vakalarinin-artmasi-ve-libyadaki-arz-sorunu-petrol-fiyatlarini-yukseltti-1055665527.html

Çin'de Kovid-19 vakalarının artması ve Libya'daki arz sorunu, petrol fiyatlarını yükseltti

Çin'de Kovid-19 vakalarının artması ve Libya'daki arz sorunu, petrol fiyatlarını yükseltti

Petrolde Çin'de Kovid-19 vakalarının artması sonucu alınan tedbirler ve Libya'daki arzda yaşanan problemlerin sürmesi nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü hareket... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T09:49+0300

2022-04-19T09:49+0300

2022-04-19T09:49+0300

ekonomi

libya

çin

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054149729_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_375b903405009d767a30ae84b9705fdf.jpg

Petrol fiyatlarında dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'den gelen salgının etkilerine yönelik ekonomik destek açıklaması ve Libya'daki arzda yaşanan sorunların devam etmesi dolayısıyla yükseliş sürdü.BloombergHT'nin aktardığına göre brent petrol 5. işlem gününde de yükseliş kaydederek 114 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü de sınırlı yükselişle 108 dolara geldi.Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda oluşan 'mücbir sebep' nedeniyle üretimin durduğunu duyurdu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bir grup protestocunun Şerara Petrol Sahası'na girerek çalışanların üretime devam etmesini engellediği belirtildi.Kurum ayrıca, petrol üretiminin durmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar mücbir sebep ilan edildiğini bildirdi.Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna Limanı'nda da mücbir sebep bildirerek üretimin ve ihracatın durduğunu açıklamıştı. Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. El-Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220415/novak-ab-ulkelerinin-5-10-yil-icinde-rus-gazi-ve-petrolunu-tamamen-ikame-etmesi-pek-mumkun-degil-1055591681.html

libya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libya, çin, petrol