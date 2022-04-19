https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-iftar-yapacak-1055686515.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelecek. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T18:36+0300
2022-04-19T18:36+0300
2022-04-19T18:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yapacak.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
18:36 19.04.2022 (güncellendi: 18:38 19.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yapacak.