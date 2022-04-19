Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-iftar-yapacak-1055686515.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelecek. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T18:36+0300
2022-04-19T18:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054398747_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_ced3591f0d9691e1f1f92c3df965819c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yapacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054398747_37:0:1164:845_1920x0_80_0_0_f0fd0e8b47f9c1ec61994c55bdbcf810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak

18:36 19.04.2022 (güncellendi: 18:38 19.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yapacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала