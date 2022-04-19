https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahceli-iftarda-bir-araya-geldi-1055689271.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T20:47+0300

2022-04-19T20:47+0300

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recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

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recep tayyip erdoğan