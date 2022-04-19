https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahceli-iftarda-bir-araya-geldi-1055689271.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T20:47+0300
2022-04-19T20:47+0300
2022-04-19T20:46+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.