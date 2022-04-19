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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T20:47+0300
2022-04-19T20:46+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

20:47 19.04.2022
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftarda bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
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