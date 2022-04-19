https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-israil-cumhurbaskani-hertzog-ile-gorusecek-1055669150.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T11:37+0300

2022-04-19T11:37+0300

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politika

yitsak hertzog

recep tayyip erdoğan

israil

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.30'da İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile telefonda görüşecek.Görüşmede, ikili ilişkilerin ve Filistin meselelerinin gündemde olması bekleniyor.

israil

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yitsak hertzog, recep tayyip erdoğan, israil