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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T11:37+0300
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politika
yitsak hertzog
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.30'da İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile telefonda görüşecek.Görüşmede, ikili ilişkilerin ve Filistin meselelerinin gündemde olması bekleniyor.
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yitsak hertzog, recep tayyip erdoğan, israil

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek

11:37 19.04.2022 (güncellendi: 11:44 19.04.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18.30'da İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile telefonda görüşecek.
Görüşmede, ikili ilişkilerin ve Filistin meselelerinin gündemde olması bekleniyor.
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