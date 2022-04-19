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https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-israil-cumhurbaskani-herzogla-telefonda-gorustu-1055688157.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T19:43+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.
türkiye
israil
filistin
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recep tayyip erdoğan, isaac herzog, israil, filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü

19:43 19.04.2022 (güncellendi: 19:48 19.04.2022)
© AAHerzog - Erdoğan
Herzog - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.
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