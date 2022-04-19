https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-israil-cumhurbaskani-herzogla-telefonda-gorustu-1055688157.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T19:43+0300

2022-04-19T19:43+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

isaac herzog

israil

filistin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.

türkiye

israil

filistin

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recep tayyip erdoğan, isaac herzog, israil, filistin