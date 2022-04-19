https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-israil-cumhurbaskani-herzogla-telefonda-gorustu-1055688157.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T19:43+0300
2022-04-19T19:43+0300
2022-04-19T19:48+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
isaac herzog
israil
filistin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.
türkiye
israil
filistin
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recep tayyip erdoğan, isaac herzog, israil, filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü
19:43 19.04.2022 (güncellendi: 19:48 19.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.