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https://tr.sputniknews.com/20220419/dikilide-8-cocuga-istismarda-bulunan-ogretmene-hapis-cezasi-1055688211.html
Dikili'de 8 çocuğa istismarda bulunan öğretmene hapis cezası
Dikili'de 8 çocuğa istismarda bulunan öğretmene hapis cezası
İstismarla suçlanan öğretmen, 8 çocuk için ayrı ayrı cezalandırıldı. Mahkeme, 12 yaş altı mağdurlar için 7 yıl 9 ay 22 gün, 12 yaş üstü mağdurlar için 4 yıl 8... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T19:43+0300
2022-04-19T19:43+0300
türkiye
istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
dikili
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İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Çandarlı Mahallesi'ndeki Mehmet Dilsiz Ortaokulu'nda, 2019 yılında 8 kız çocuğuna istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin yargılandığı davada karar çıktı.Bergama Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Duruşmayı Bergama Veli Der, Eğitim Sen Dikili ve Bergama Temsilcilikleri ile Bergama Demokrasi Platformu da takip etti.Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu 'nun haberine göre, duruşmada mütalaasını açıklayan veren savcı, sanığın söz konusu suçtan hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.Kararını açıklayan mahkeme, istismar ve taciz suçundan, sanığın her bir mağdur için ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Mahkeme, 12 yaş altı mağdurlar için 7 yıl 9 ay 22 gün, 12 yaş üstü mağdurlar için 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti.Delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edilmişti Öte yandan duruşma öncesi adliye önünde Bergama Veli Der ve Eğitim Sen Dikili Temsilciliği basın açıklaması düzenledi.“Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz” ve “Okullarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz” yazılı pankartlar taşınan açıklamada, Eğitim Sen adına açıklama yapan Ezgi Yalçınkaya, kadına ve çocuğa karşı baskı, şiddet ve istismarın yoğun biçimde devam ettiği Türkiye’de, adalet mekanizmasına olan güven ve eğitim sisteminden memnuniyetsizliğin de giderek arttığını belirtti.
türkiye
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istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, dikili

Dikili'de 8 çocuğa istismarda bulunan öğretmene hapis cezası

19:43 19.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org Çocuk anlatır, sen dinle
Çocuk anlatır, sen dinle - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İstismarla suçlanan öğretmen, 8 çocuk için ayrı ayrı cezalandırıldı. Mahkeme, 12 yaş altı mağdurlar için 7 yıl 9 ay 22 gün, 12 yaş üstü mağdurlar için 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.
İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Çandarlı Mahallesi'ndeki Mehmet Dilsiz Ortaokulu'nda, 2019 yılında 8 kız çocuğuna istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin yargılandığı davada karar çıktı.
Bergama Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Duruşmayı Bergama Veli Der, Eğitim Sen Dikili ve Bergama Temsilcilikleri ile Bergama Demokrasi Platformu da takip etti.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu 'nun haberine göre, duruşmada mütalaasını açıklayan veren savcı, sanığın söz konusu suçtan hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme, istismar ve taciz suçundan, sanığın her bir mağdur için ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme, 12 yaş altı mağdurlar için 7 yıl 9 ay 22 gün, 12 yaş üstü mağdurlar için 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti.

Delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edilmişti

Öte yandan duruşma öncesi adliye önünde Bergama Veli Der ve Eğitim Sen Dikili Temsilciliği basın açıklaması düzenledi.

“Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz” ve “Okullarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz” yazılı pankartlar taşınan açıklamada, Eğitim Sen adına açıklama yapan Ezgi Yalçınkaya, kadına ve çocuğa karşı baskı, şiddet ve istismarın yoğun biçimde devam ettiği Türkiye’de, adalet mekanizmasına olan güven ve eğitim sisteminden memnuniyetsizliğin de giderek arttığını belirtti.
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