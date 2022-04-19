https://tr.sputniknews.com/20220419/dunyanin-en-dayanikli-canlisi-olarak-bilinen-tardigradlarin-zayif-yonu-kesfedildi--1055668479.html

Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen tardigradların zayıf yönü keşfedildi

Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen tardigradların zayıf yönü keşfedildi

Uzay da dahil olmak üzere birçok ortamda yaşamayı başaran ve dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen tardigradlar hakkında yeni bir keşif yapıldı. Keşfe... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T12:05+0300

2022-04-19T12:05+0300

2022-04-19T12:05+0300

yaşam

tardigrad

su ayısı

keşif

dayanıklılık testi

bilim

bilim insanları

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Tardigradlar, dünyadaki en yok edilemez yaşam formlarından birisi olarak biliniyor. Su ayıları olarak da adlandırılan bu mikroskobik canlılar, diğer yaşam formlarının aksine dış uzay da dahil olmak üzere birçok ortamda yaşayabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu canlılar, yıllarca buzda donmuş vaziyette, oksijen olmadan ve hatta uzayda kozmik ışınlara maruz kalmadan hayatta kalabilir.​1 milimetreden daha küçük olmasına rağmen radyasyon, dondurucu soğuk ve kaynatılmaya dayandığı için 'dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanları' olan tardigradlar, belli süreler boyunca metabolik faaliyetlerini yavaşlatabiliyor ya da tamamen durdurabiliyor.8 bacaklı bu canlının aktif halde kalması için ise suya ihtiyacı var. Polonya'daki Adam Mickiewicz Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tardigradların olası bir zayıf noktasını bulduklarını duyurdu.Araştırmalar sonucunda, neredeyse yok edilemez olan bu canlıların, salyangoz mukusuyla kaplandıklarında hayatta kalma olasılıklarının daha düşük olduğu öne sürüldü. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Zofia Ksiazkiewicz ve Milena Roszkowska, petri kaplarına birkaç tardigrad yerleştirdi ve ardından tardigradları susuz bırakarak koruyucu anhidrobiyoz durumlarına girmelerini sağladı. 7 gün geçtikten sonra iki araştırmacı, kaplara salyangoz ekledi ve onları bir dakika orada bıraktı. Böylelikle salyangozlar, tardigradların üzerinde sürünerek mukuslarını bulaştırdılar.Yüzde 66'sı öldü Salyangozlar daha sonra, araştırmacılar tardigradları yeniden sulandırmadan, 3 ve 24 saatlik aralıklarla çıkarıldı.Çalışma sonucunda, salyangoz mukusuna maruz kalmayan tardigradların yüzde 98'inin hayatta kaldığı, buna karşılık mukus bulaşan tardigradların yüzde 66'sının öldüğü tespit edildi. Salyangozlar taşınmalarına yardımcı olabilirEtraflarını çevreleyen bir bariyeri kendi başlarına geçip geçemeyeceklerini görmek için tardigradları bir kutunun ortasına yerleştiren araştırmacılar, kutuya birkaç salyangoz ekledi. Yalnız bırakılan tardigradların bariyerin dışına çıkamadıkları ancak salyangozlara yapıştıklarında önemli ölçüde hareket ettikleri gözlemlendi. Bu nedenle bilim insanları, salyangozların tardigradları yeni alanlara taşıyarak yardımcı olabileceği, ancak hayatta kalma şanslarını azaltarak bu canlıları olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna vardı.

https://tr.sputniknews.com/20191005/bilim-insanlari-su-ayilarinin-nasil-tank-kadar-dayanikli-oldugunu-buldu-1040326624.html

https://tr.sputniknews.com/20210618/dunyanin-en-dayaniklisi-unvanini-tescilledi-su-ayisi-30-yil-sonra-yeniden-canlandi-1044763888.html

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tardigrad, su ayısı, keşif, dayanıklılık testi, bilim, bilim insanları