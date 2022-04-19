https://tr.sputniknews.com/20220419/durakta-otobus-bekleyen-kadin-bacagindan-vuruldu-1055691681.html

Durakta otobüs bekleyen kadın bacağından vuruldu

Durakta otobüs bekleyen kadın bacağından vuruldu

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan biri, otobüs durağında bekleyen kadına isabet etti. 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T23:07+0300

2022-04-19T23:07+0300

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türkiye

durak

silahlı kavga

istanbul

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İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, durakta otobüs bekleyen bir kadın bacağından yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun, İsmetpaşa Caddesi'ndeki durakta otobüs bekleyen Ş.Ö. isimli kadının bacağına isabet etti.Silahlı kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye götürdü. Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/evinin-onunde-cay-icen-kadini-vuran-supheli-tutuklandi-1055680885.html

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durak, silahlı kavga, istanbul