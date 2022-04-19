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https://tr.sputniknews.com/20220419/ekonomik-kriz-ve-protestolarin-yasandigi-sri-lankada-devlet-baskaninin-yetkileri-kisitlanacak-1055666342.html
Ekonomik kriz ve protestoların yaşandığı Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın yetkileri kısıtlanacak
Ekonomik kriz ve protestoların yaşandığı Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın yetkileri kısıtlanacak
Tarihinin en şiddetli ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan ve bir süredir protesto gösterilerine sahne olan Sri Lanka'da Başbakan Mahinda Rajapaksa... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T10:11+0300
2022-04-19T10:11+0300
dünya
sri lanka
protesto
ekonomik kriz
başbakan
anayasa
parlamento
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Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkede devam eden ekonomik kriz ve geniş çaplı protesto gösterilene ilişkin açıklama yaptı.Rajapaksa, parlamentoda yaptığı konuşmada, anayasada Devlet Başkanı'nın yetkilerini kısıtlayacak bir değişikliğe gidileceğini belirterek, yetki devrinin ülkeyi istikrara kavuşturmak ve bir ekonomik toparlanma planı konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakereleri kolaylaştırması açısından atılabilecek hızlı adımlardan biri olacağını söyledi."Ekonomik sorunlara çözüm aranırken, siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması önemli" vurgusunu yapan Rajapaksa, parlamentoya daha fazla yetki tanıyan bir anayasal statüye dönüşün reformları başlatacağını da sözlerine ekledi.Sri Lanka'da kriz ve protestolarSri Lanka'da geçen aydan bu yana ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında büyük oranda artış oldu, elektrik ve petrol gibi enerji ürünlerin tedariki zorlaştı. Hükümet, yakın zamanda tüm dış borç ödemelerini askıya aldı.Ülke genelinde elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından vatandaşlar 31 Mart'ta başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.Gösterileri, 'terör eylemi' olarak nitelendiren ve yaşananlardan 'aşırılıkçı güçleri' sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları da engellenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220415/iflas-eden-sri-lanka-yurt-disindaki-vatandaslarina-iban-yollayip-para-istedi-1055581019.html
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sri lanka, protesto, ekonomik kriz, başbakan, anayasa, parlamento

Ekonomik kriz ve protestoların yaşandığı Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın yetkileri kısıtlanacak

10:11 19.04.2022
© AFP 2022Sri Lanka - protesto
Sri Lanka - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022
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Tarihinin en şiddetli ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan ve bir süredir protesto gösterilerine sahne olan Sri Lanka'da Başbakan Mahinda Rajapaksa, anayasanın Devlet Başkanı'nın yetkilerini kısıtlayacak ve parlamentoyu güçlendirecek şekilde değiştirileceğini duyurdu.
Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkede devam eden ekonomik kriz ve geniş çaplı protesto gösterilene ilişkin açıklama yaptı.
Rajapaksa, parlamentoda yaptığı konuşmada, anayasada Devlet Başkanı'nın yetkilerini kısıtlayacak bir değişikliğe gidileceğini belirterek, yetki devrinin ülkeyi istikrara kavuşturmak ve bir ekonomik toparlanma planı konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakereleri kolaylaştırması açısından atılabilecek hızlı adımlardan biri olacağını söyledi.
"Ekonomik sorunlara çözüm aranırken, siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması önemli" vurgusunu yapan Rajapaksa, parlamentoya daha fazla yetki tanıyan bir anayasal statüye dönüşün reformları başlatacağını da sözlerine ekledi.

Sri Lanka'da kriz ve protestolar

Sri Lanka'da geçen aydan bu yana ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında büyük oranda artış oldu, elektrik ve petrol gibi enerji ürünlerin tedariki zorlaştı. Hükümet, yakın zamanda tüm dış borç ödemelerini askıya aldı.
Ülke genelinde elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından vatandaşlar 31 Mart'ta başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.
Gösterileri, 'terör eylemi' olarak nitelendiren ve yaşananlardan 'aşırılıkçı güçleri' sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları da engellenmişti.
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