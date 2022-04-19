https://tr.sputniknews.com/20220419/ekonomist-fratzscher-almanlar-5-10-yil--yuksek-fiyatlar-ve-enflasyona-katlanmak-zorunda-kalacak-1055681281.html

Ekonomist Fratzscher: Almanlar 5-10 yıl yüksek fiyatlar ve enflasyona katlanmak zorunda kalacak

Ekonomist Fratzscher: Almanlar 5-10 yıl yüksek fiyatlar ve enflasyona katlanmak zorunda kalacak

Ukrayna’daki durum nedeniyle Almanların önümüzdeki 5-10 yıl boyunca yüksek fiyatlara ve enflasyona katlanmak zorunda kalacağını söyleyen Alman ekonomist... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T16:40+0300

2022-04-19T16:40+0300

2022-04-19T16:42+0300

almanya

ukrayna krizi

enflasyon

rusya

doğalgaz

marcel fratzscher

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Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, DLF radyosuna açıklamasında, “Ukrayna’daki durum, fiyatları ve enflasyonu gelecek 5-10 yıl boyunca yüksek tutacak. Zira şimdiye dek, kiminle ticaret yaptığımızı tamamıyla görmezlikten geldiğimiz bir küreselleşme modeli benimsemiştik. Ticarette sadece fiyata ve muhtemel verime önem veriyorduk” diye konuştu. Küreselleşmeyi daha makul ve daha dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini söyleyen uzman, Rus ekonomisinin 'küresel ölçekte çok küçük ama enerji, gıda ve hammadde anlamında sistem olarak büyük öneme sahip olduğunu' belirterek, bunun Almanya’yı Rusya’ya bağımlı hale getirdiğini anlattı. Halihazırda Almanya’da kaydedilen enflasyonun büyük ölçüde piyasadaki spekülasyonlardan kaynaklandığını çünkü doğalgaz depolarının boş olmadığını ve Rusya’dan gaz sevkiyatının devam ettiğini söyleyen Fratzscher, sözlerini şöyle sürdürdü: “Korku var. Misal petrol rafinerileri, stokların bir kısmını ellerinde tutacaklarını söylüyorlar. Çünkü gelecekte kıtlık korkusu var. Bu endişe fiyatların yükselmesine yol açıyor. Kriz bitinceye kadar bu endişeler sürecek ve ekonomiye zarar verecek.”

https://tr.sputniknews.com/20220418/eon-anketi-bati-almanlarin-tersine-dogu-almanlar-ukrayna-ugruna-enerji-sikintisi-cekmeye-razi-degil-1055642337.html

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almanya, enflasyon, rusya, doğalgaz, marcel fratzscher