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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220419/ekonomist-fratzscher-almanlar-5-10-yil--yuksek-fiyatlar-ve-enflasyona-katlanmak-zorunda-kalacak-1055681281.html
Ekonomist Fratzscher: Almanlar 5-10 yıl yüksek fiyatlar ve enflasyona katlanmak zorunda kalacak
Ekonomist Fratzscher: Almanlar 5-10 yıl yüksek fiyatlar ve enflasyona katlanmak zorunda kalacak
Ukrayna’daki durum nedeniyle Almanların önümüzdeki 5-10 yıl boyunca yüksek fiyatlara ve enflasyona katlanmak zorunda kalacağını söyleyen Alman ekonomist... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:40+0300
2022-04-19T16:42+0300
almanya
ukrayna krizi
enflasyon
rusya
doğalgaz
marcel fratzscher
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Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, DLF radyosuna açıklamasında, “Ukrayna’daki durum, fiyatları ve enflasyonu gelecek 5-10 yıl boyunca yüksek tutacak. Zira şimdiye dek, kiminle ticaret yaptığımızı tamamıyla görmezlikten geldiğimiz bir küreselleşme modeli benimsemiştik. Ticarette sadece fiyata ve muhtemel verime önem veriyorduk” diye konuştu. Küreselleşmeyi daha makul ve daha dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini söyleyen uzman, Rus ekonomisinin 'küresel ölçekte çok küçük ama enerji, gıda ve hammadde anlamında sistem olarak büyük öneme sahip olduğunu' belirterek, bunun Almanya’yı Rusya’ya bağımlı hale getirdiğini anlattı. Halihazırda Almanya’da kaydedilen enflasyonun büyük ölçüde piyasadaki spekülasyonlardan kaynaklandığını çünkü doğalgaz depolarının boş olmadığını ve Rusya’dan gaz sevkiyatının devam ettiğini söyleyen Fratzscher, sözlerini şöyle sürdürdü: “Korku var. Misal petrol rafinerileri, stokların bir kısmını ellerinde tutacaklarını söylüyorlar. Çünkü gelecekte kıtlık korkusu var. Bu endişe fiyatların yükselmesine yol açıyor. Kriz bitinceye kadar bu endişeler sürecek ve ekonomiye zarar verecek.”
https://tr.sputniknews.com/20220418/eon-anketi-bati-almanlarin-tersine-dogu-almanlar-ukrayna-ugruna-enerji-sikintisi-cekmeye-razi-degil-1055642337.html
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almanya, enflasyon, rusya, doğalgaz, marcel fratzscher

Ekonomist Fratzscher: Almanlar 5-10 yıl yüksek fiyatlar ve enflasyona katlanmak zorunda kalacak

16:40 19.04.2022 (güncellendi: 16:42 19.04.2022)
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AA
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Ukrayna’daki durum nedeniyle Almanların önümüzdeki 5-10 yıl boyunca yüksek fiyatlara ve enflasyona katlanmak zorunda kalacağını söyleyen Alman ekonomist Fratzscher, bunun sebebinin, Rus hammadde ve gıda tedarikine olan yüksek bağımlılık olduğunu belirtip “Bu bağımlılığa son verilmeli” dedi.
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, DLF radyosuna açıklamasında, “Ukrayna’daki durum, fiyatları ve enflasyonu gelecek 5-10 yıl boyunca yüksek tutacak. Zira şimdiye dek, kiminle ticaret yaptığımızı tamamıyla görmezlikten geldiğimiz bir küreselleşme modeli benimsemiştik. Ticarette sadece fiyata ve muhtemel verime önem veriyorduk” diye konuştu.
Küreselleşmeyi daha makul ve daha dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini söyleyen uzman, Rus ekonomisinin 'küresel ölçekte çok küçük ama enerji, gıda ve hammadde anlamında sistem olarak büyük öneme sahip olduğunu' belirterek, bunun Almanya’yı Rusya’ya bağımlı hale getirdiğini anlattı.
Halihazırda Almanya’da kaydedilen enflasyonun büyük ölçüde piyasadaki spekülasyonlardan kaynaklandığını çünkü doğalgaz depolarının boş olmadığını ve Rusya’dan gaz sevkiyatının devam ettiğini söyleyen Fratzscher, sözlerini şöyle sürdürdü: “Korku var. Misal petrol rafinerileri, stokların bir kısmını ellerinde tutacaklarını söylüyorlar. Çünkü gelecekte kıtlık korkusu var. Bu endişe fiyatların yükselmesine yol açıyor. Kriz bitinceye kadar bu endişeler sürecek ve ekonomiye zarar verecek.”
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