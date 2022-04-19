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Elon Musk, 'Mars'a uçuş' ücretini belirledi: 100 bin dolar
Elon Musk, 'Mars'a uçuş' ücretini belirledi: 100 bin dolar
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a insanlı seyahatler için bilet fiyatının 100 bin dolar olarak belirlenebileceğini ve bu fiyatın herkes için 'makul'... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:58+0300
2022-04-19T17:03+0300
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ABD'li milyarder Elon Musk, 2016 yılında, Mars'ta bir şehir inşa etme planını açıkladı. Musk'ın vizyonuna göre ilk roket, insanları 2029 yılına kadar Kızıl Gezegen'e ulaştıracak. Pazartesi günü TED Başkanı Chris Anderson ile yaptığı röportajda Musk, Mars seyahati için bilet fiyatlarını, insanları Kızıl Gezegen'e uçmaya teşvik edecek derecede uygun hale getirmenin gerekliliğine değindi.ABD'li girişimci, Mars'a yapılmasını planladığı bu seyahatlerde bir SpaceX bilet fiyatının 100 bin dolar olabileceğini ve bu rakamın herkes için 'uygun' olacağını ifade etti. Tesla ve SpaceX CEO'su, röportajında şu ifadeleri kullandı:Seyahat etmek isteyenler için muhtemel finansman kaynaklarına da değinen Musk, bunun için mülk satma, devlet sponsorluğu ve hatta kredi çekme opsiyonlarının bulunduğuna vurgu yaptı.Daha önce ise Musk, Mars'a taşınmanın bir gün 500 bin dolardan daha ucuza mal olacağından emin olduğunu belirten bir tweet paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/elon-musk-bir-evim-bile-yok-arkadaslarimin-bos-odalarinda-kaliyorum-1055646243.html
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musk, mars, spacex, uçuş, bilet, fiyat

Elon Musk, 'Mars'a uçuş' ücretini belirledi: 100 bin dolar

16:58 19.04.2022 (güncellendi: 17:03 19.04.2022)
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a insanlı seyahatler için bilet fiyatının 100 bin dolar olarak belirlenebileceğini ve bu fiyatın herkes için 'makul' olduğunu belirtti. ABD'li milyarder, "Seyahat imkanını, gitmek isteyen herkesin kullanımına sunmak istiyoruz" dedi.
ABD'li milyarder Elon Musk, 2016 yılında, Mars'ta bir şehir inşa etme planını açıkladı. Musk'ın vizyonuna göre ilk roket, insanları 2029 yılına kadar Kızıl Gezegen'e ulaştıracak.
Pazartesi günü TED Başkanı Chris Anderson ile yaptığı röportajda Musk, Mars seyahati için bilet fiyatlarını, insanları Kızıl Gezegen'e uçmaya teşvik edecek derecede uygun hale getirmenin gerekliliğine değindi.
ABD'li girişimci, Mars'a yapılmasını planladığı bu seyahatlerde bir SpaceX bilet fiyatının 100 bin dolar olabileceğini ve bu rakamın herkes için 'uygun' olacağını ifade etti.
Tesla ve SpaceX CEO'su, röportajında şu ifadeleri kullandı:

“Mars'a taşınmak 100 bin dolara mal olacaksa şayet, bence neredeyse herkes çalışıp bu parayı biriktirebilir ve Mars'a gidebilir. Seyahat imkanını, gitmek isteyen herkesin kullanımına sunmak istiyoruz.”

Seyahat etmek isteyenler için muhtemel finansman kaynaklarına da değinen Musk, bunun için mülk satma, devlet sponsorluğu ve hatta kredi çekme opsiyonlarının bulunduğuna vurgu yaptı.
Daha önce ise Musk, Mars'a taşınmanın bir gün 500 bin dolardan daha ucuza mal olacağından emin olduğunu belirten bir tweet paylaşmıştı.
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