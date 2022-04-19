https://tr.sputniknews.com/20220419/elon-musk-twitter-yoneticilerini-odemeleri-kesmekle-tehdit-etti--1055665391.html

Elon Musk, Twitter yöneticilerini ödemeleri kesmekle tehdit etti

Elon Musk, Twitter yöneticilerini ödemeleri kesmekle tehdit etti

Forbes tarafından servetinin yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin edilen ve dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, Twitter yöneticilerini... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T10:04+0300

2022-04-19T10:04+0300

2022-04-19T10:12+0300

yaşam

elon musk

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satın alma

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ödeme

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Twitter'ı satın alma teklifi yönetim kurulu üyelerince reddedilen ABD'li milyarder Elon Musk, yatırım danışmanı Gary Black'in sosyal medya hesabındaki paylaşımına yanıt verdi. Twitter'ın, yönetim kurulu üyelerine yılda 250 ila 300 bin dolar nakit ve hisse senedi ödülü ödemesi yaptığına dikkat çeken Black'e verdiği yanıtta ABD'li girişimci, "Teklifim başarılı olursa yönetim kurulunın maaşı 0 dolar olacak. Bu ödemelerin kesilmesiyle yılda 3 milyon dolar tasarruf sağlanıyor" dedi.Black, Twitter çalışanlarının yüzde 10'unu kovması halinde Musk'ın yıllık işletme maliyetlerini 75 milyon dolar daha azaltabileceğini sözlerine ekledi. Twitter'dan 'zehirli hap' önlemi Geçtiğimiz günlerde Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini oy birliğiyle reddetti.Yönetim, Musk'ın şirketi 'satın almasını engellemek' amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etti.Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket, 'zehirli hap' olarak adlandırılan bir önlem aldı.Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarıldı.Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.Ne olmuştu?Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta ise Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını, Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu fikir, ifade özgürlüğü konusunda özellikle son dönemde oldukça eleştirilen Twitter'ın dönüşmesinin gerekli olduğunu savunanlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

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https://tr.sputniknews.com/20220418/elon-musk-bir-evim-bile-yok-arkadaslarimin-bos-odalarinda-kaliyorum-1055646243.html

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elon musk, twitter , satın alma, teklif, ret, satış, hisse, ödeme