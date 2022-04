Ersun Yanal: Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim

https://tr.sputniknews.com/20220419/ersun-yanal-bana-ihtiyac-oldugunda-her-kosulda-fenerbahce-icin-tamam-derim-1055675805.html

Ersun Yanal, "Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda... 19.04.2022

2022-04-19T14:10+0300

2022-04-19T14:10+0300

2022-04-19T14:17+0300

Türk futbol tarihinin başarılı teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Tivibu Spor kanalının konuğu oldu. Yanal, moderatörlüğünü Çiğdem Günal’ın üstlendiği Her Gün Spor programında, ligdeki son durumu ve Fenerbahçe’yi değerlendirdi.Programda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü 2013-2014 ve 2018-2020 sezonlarında çalıştıran Ersun Yanal ile Trabzonspor’un ligin başında kazandığı avantajlar, Fenerbahçe kültürü, Türk futbolcu yetiştirmek için yapılan yatırımın yetersizliği konuları ele alındı.‘Fenerbahçe benden sonra şampiyon olamadı’Kendi teknik direktörlük döneminden sonra Fenerbahçe’nin tekrar şampiyon olamadığının altını çizen Yanal, teknik direktörlerin tek başına başarılı olamayacağını belirterek tekrar Fenerbahçe’de teknik direktör olma ihtimaline karşı "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim” dedi.Artık futbolun bir parçası olduğunu ve herhangi bir camiaya ait olmadığını belirten Yanal, “Fenerbahçe taraftarı olsam da bir süre sonra bunu profesyonel bir iş olarak görmeye başladım. Bu nedenle hocalık dönemim boyunca taraftarlık duygumu ikinci plana attım” diye konuştu.‘Fenerbahçe dünyanın önde gelen sivil toplum örgütlerinden biridir’Fenerbahçeliliğin atadan geldiğinin altını çizen Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

