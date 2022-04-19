https://tr.sputniknews.com/20220419/eski-futbolcu-sezer-ozturkun-3-suctan-23-yil-9-aya-kadar-hapsi-istendi-1055661292.html

Eski Futbolcu Sezer Öztürk'ün 3 suçtan 23 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Eski Futbolcu Sezer Öztürk'ün 3 suçtan 23 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Sancaktepe'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan... 19.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-19T01:04+0300

2022-04-19T01:04+0300

2022-04-19T01:11+0300

sezer öztürk

türkiye

iddianame

futbolcu

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Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.'Benim müvekkilimin çocuğu hiçbir zaman babasının kucağında maç izleyemeyecek'Müşteki avukatları şikayetlerinin devam ederek sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmadan ceza verilmesini talep etti. Müşteki avukatlarından Batuhan Beyler, müvekkilinin çocuğunun babasız kaldığını belirterek "Benim müvekkilimin çocuğu hiçbir zaman babasının kucağında maç izleyemeyecektir artık öyle bir imkan kalmamıştır" ifadelerini kullandı.Bir kısım mağdurların avukatı Fahri Güldalı ise "Vekili olduğum kişiler şikayetini geri çekmiştir. Takdiri mahkemeye bırakıyoruz" dedi.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada Öztürk'ün "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan beraat etmesi istendi.Mütalaada tutuklu sanık Ömer Genç'in "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", 2 kişiye yönelik "Silahla kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanık Ömer Genç'in "Olası kastla yaralama", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan beraatine "Mala zarar verme" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.Tutuksuz sanık Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.'Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum'Söz verilen Sezer Öztürk, "Daha önce de ifade ettiğim gibi herhangi bir kastım yoktur. Avukatımla görüşüp savunmalarımı hazırlayacağım. Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021'de sanıklar Sezer Öztürk'ün yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i arkasından tabancayla koşarak ve hedef göstererek altı el ateş sonucu öldürdüğü anlatılıyor.Sezer Öztürk ve arkadaşı Ömer Genç'in yol verme tartışmasında tartıştığı kişilerle birbirlerini karşılıklı yaraladıkları belirtiliyor.İddianamede sanık Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.İddianamede sanık Ömer Genç'in ise "Haksız tahrik altında iştirak halinde kasten öldürme", "Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Kasten yaralama", "Basit yaralama" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.İddianamede Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220324/cinayetten-yargilanan-sezer-ozturk-maktul-kendi-olumune-bizim-de-cezaevine-girmemize-sebep-oldu-1055026079.html

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