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Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör, tutuklandı. İşgör'ün, ifadesinde Uslu'nun... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T00:26+0300
2022-04-19T00:38+0300
çekiç
ev arkadaşı
türkiye
öldürme
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı. 17 Nisan Pazar akşamı Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde 56 yaşındaki Gürol Uslu ile ev arkadaşı 26 yaşındaki Cesim İşgöl arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İşgöl, Gürol Uslu’nun başına çekiçle vurdu. Cesim İşgöl olayın ardından karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Cesim İşgöl işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan İşgöl tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220417/ev-arkadasini-basina-cekicle-vurarak-oldurdu-1055632072.html
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çekiç, ev arkadaşı, öldürme

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

00:26 19.04.2022 (güncellendi: 00:38 19.04.2022)
© İHA / MURAT YALÇINMuğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© İHA / MURAT YALÇIN
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör, tutuklandı. İşgör'ün, ifadesinde Uslu'nun kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü belirtildi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.
17 Nisan Pazar akşamı Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde 56 yaşındaki Gürol Uslu ile ev arkadaşı 26 yaşındaki Cesim İşgöl arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İşgöl, Gürol Uslu’nun başına çekiçle vurdu. Cesim İşgöl olayın ardından karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis tarafından gözaltına alınan Cesim İşgöl işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan İşgöl tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
TÜRKİYE
Ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
17 Nisan, 23:40
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