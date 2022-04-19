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Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı
Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen 42 yaşındaki Fatma Küçük’ü vurup ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, tutuklandı. 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T16:07+0300
2022-04-19T16:08+0300
yaşam
gaziantep
cinayet
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Gaziantep'te evinin önünde vurulan kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.Dumlupınar Mahallesi’nde, pazar gecesi sokakta kavga çıktı.Kavga sırasında Mehmet Özçelik'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri, sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük’ün başına isabet etti.Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük’ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olayın olduğu gece mahalle ve çevresinde bulunan kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Mehmet Özçelik olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Mehmet Özçelik, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.Mehmet Özçelik, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.'Sokakta kadını görmedim'Özçelik, savcılık ifadesinde tartıştığı kişiye doğru ateş etmek istediğini ve sokakta Fatma Küçük'ü görmediğini belirterek, ''Olay akşamı daha önce aramızda sorunlar olan kişi ile karşılaşıp tartıştım. Tartışma sırasında kavga çıkınca ben de yaralamak maksadıyla silahı çektim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sokakta kadının olduğunu da görmedim. Çok pişmanım'' dedi.TutuklandıMehmet Özçelik, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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gaziantep, cinayet

Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı

16:07 19.04.2022 (güncellendi: 16:08 19.04.2022)
© DHAEvinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı
Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© DHA
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Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen 42 yaşındaki Fatma Küçük’ü vurup ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, tutuklandı.
Gaziantep'te evinin önünde vurulan kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.
Dumlupınar Mahallesi’nde, pazar gecesi sokakta kavga çıktı.
Kavga sırasında Mehmet Özçelik'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri, sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük’ün başına isabet etti.
Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük’ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın olduğu gece mahalle ve çevresinde bulunan kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Mehmet Özçelik olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Mehmet Özçelik, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Mehmet Özçelik, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

'Sokakta kadını görmedim'

Özçelik, savcılık ifadesinde tartıştığı kişiye doğru ateş etmek istediğini ve sokakta Fatma Küçük'ü görmediğini belirterek, ''Olay akşamı daha önce aramızda sorunlar olan kişi ile karşılaşıp tartıştım. Tartışma sırasında kavga çıkınca ben de yaralamak maksadıyla silahı çektim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sokakta kadının olduğunu da görmedim. Çok pişmanım'' dedi.

Tutuklandı

Mehmet Özçelik, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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